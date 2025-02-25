Карачун: И с этим звездоболом, гоношившимся закончить войну в 24 часа до того как он вообще станет президентом, ещё кто-то и разговаривает!??
Будут разговаривать, не важно будет это Д.Трамп или кто-то другой на его месте президентом. Валовый внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов от мировой экономики составляет 26,47 процента, Китая - 16,99%, Германии - 4,32%. Для сравнения России - 1,93%.
Дело даже не в ВВП, в мировой политике они взяли на себя роль " мирового жандарма", особо никто и не сопротивлялся. Всем выгодно, даже тем, кто что то заявляет о многополярном мире. Нужен хоть какой то порядок в мире, пусть плохой, но порядок! У Китая пусть станет ВВП, в три раза больше американского, наводить порядки никуда не полезу, своего не отдадут, но и в чужой огород лезть не будут
saba: У Китая пусть станет ВВП, в три раза больше американского, наводить порядки никуда не полезу, своего не отдадут, но и в чужой огород лезть не будут
Китай активно проводит экономическую экспансию, их интересы охватывают множество регионов. Сильное влияние имеет на страны АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), например Таиланд, Вьетнам, Индонезию. Активно инвестирует в инфраструктурные проекты, включая строительство и модернизацию портов и железных дорог, в рамках инициативы - Один пояс, один путь. Также активно развивает свои связи с Центральной Азией, с нами, Туркменистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и.т.д. Китайские инвестиции направлены на международную энергетику, экономику, а также на инфраструктуру, включая транспортные маршруты. Аналогично инвестируют в Африканские страны, такие как Кения, Нигерия, Южно-Африканская Республика и.т.д.
Kairat stayer: Китай активно проводит экономическую экспансию
Экономическую да! Но в мировой политике они стоят особняком. Не лезут ни в Ирак, ни в Афганистан, ни в Сирию. По какому то договору Китай должен был обеспечивать безопасность объектов ядерной энергетики Украины . Хоть слово сказали о захвате вооруженными силами крупнейшей АЭС в Европе (Запорожской) . Что то для вида промямлили и молчок!
ACROS: Ну если вы, НЕ: звездолоб; гоношиш и НЕ ПРЕЗИДЕНТ - флаг в руки- закончите ну, скажем за 24,5 час.
Понимаю ваше некоторое возмущение. У меня скорее вопрос к чему был весь этот п....ж? И у одного и у второго. Первый ладно, там со звездочкой, понятно. Второй-то представитель ну как бы действительно мирового жандарма и какого-то, возможно условного, но гаранта стабильности мировой финансовой системы. "Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает слова, прежде чем что-нибудь сказать. Не услышал бы нас кто-нибудь, игемон?" Мастер и Маргарита. М.Булгаков.
Когда китайцы ХОРОШО относились и к казахам и к русским ??
НИКОГДА!!! У нас, по крайней мере, на генном уровне, и с дальних веков - ОСТОРОЖНОСТЬ и НЕГАТИВНАЯ предрасположенность к этому народу.
Вспомните "земельные" митинги 2016 года- в основном прошедшие и возникшие, на фоне, ЯКОБЫ продажи земель Казахстана не КОМУ НИБУДЬ и не РУССКИМ гражданам и компаниям, а именно китайской стороне и китайским гражданам и китайскому бизнесу.
У них была своя политика - посмотреть, выждать и извлечь СВОЮ выгоду из сложившей ситуации. Если это не так- опровергните мои слова.
Ну, не смешите людей. Всё, что он делает, он делает исключительно для себя и штатов. Россия для него - враг. Он просто спасает то, что ещё можно спасти в этой авантюре, затеянной штатами тридцать лет назад. Потому он так и торопится. Понимает, что время работает против штатов, но за Россию. Чем раньше ему удастся подписать мирный договор, по сути - капитуляцию, тем больше он сможет урвать для себя, своей страны из остатков Украины.
Skeptic: Он просто спасает то, что ещё можно спасти в этой авантюре, затеянной штатами тридцать лет назад. Потому он так и торопится. Понимает, что время работает против штатов, но за Россию.
какое время работает на россию? это время сейчас с нами в одной комнате?))
чем дольше идет бесмысленная для россии война тем больше шанс снятия головы с путина тем же вагнером или иными ЧВК коих в россии уже больше чем полиции есть шанс что после путина придет более адекватный и умный руководитель америке этого как раз и не надо поэтому трамп и вся его администрация всячески пытается показать что россия на коне и имеет шанс на победу ждут что путин купиться на лесть и уловки учитывая сколько раз он покупался и сколько раз его "кидали западные партнеры" он и сейчас ошибется тем более у путина выхода нет одновременно цейтнот и пат у путина любой дальнейший шаг только ухудшает ситуацию а времени на обдумывание уже нет вот ему и подсунули вид что украину сдают но как видим путин осторожничает, понимает что уж сильно трамп разыгрался
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