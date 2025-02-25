Отправлено: - 12:05

Skeptic:

Он просто спасает то, что ещё можно спасти в этой авантюре, затеянной штатами тридцать лет назад. Потому он так и торопится. Понимает, что время работает против штатов, но за Россию.

Цитата:какое время работает на россию? это время сейчас с нами в одной комнате?))чем дольше идет бесмысленная для россии война тем больше шанс снятия головы с путина тем же вагнером или иными ЧВК коих в россии уже больше чем полицииесть шанс что после путина придет более адекватный и умный руководительамерике этого как раз и не надопоэтому трамп и вся его администрация всячески пытается показать что россия на коне и имеет шанс на победуждут что путин купиться на лесть и уловкиучитывая сколько раз он покупался и сколько раз его "кидали западные партнеры" он и сейчас ошибетсятем более у путина выхода нетодновременно цейтнот и пат у путиналюбой дальнейший шаг только ухудшает ситуацию а времени на обдумывание уже нетвот ему и подсунули вид что украину сдаютно как видим путин осторожничает, понимает что уж сильно трамп разыгрался