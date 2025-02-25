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≡ Услуги ГКП "Костанай-Су" подорожают для населения и организаций с 1 марта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51221
Услуги ГКП "Костанай-Су" подорожают для населения и организаций с 1 марта
Отправлено: 25.02.25 - 11:34
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Об изменении тарифной сетки компания, занимающаяся подачей питьевой воды и водоотведением, сообщила в своем аккаунте в Instagram. С 1 марта тарифы изменятся практически для всех категорий потребителей.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3702
Re: Услуги ГКП "Костанай-Су" подорожают для населения...
Отправлено: 25.02.25 - 11:34
#1
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горячая вода и отопление подорожают следом...
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