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≡ "Первый день рождения без отца" - Приговор по убийству по неосторожности огласили в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51221
"Первый день рождения без отца" - Приговор по убийству по неосторожности огласили в суде Костаная
Отправлено: 25.02.25 - 07:46
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- Когда я узнала о том злополучном случае, это сразу привело меня к нервному потрясению, моё состояние стало тревожным… Богдану сегодня исполнилось только 5 лет и это его первый день рождения без отца… - эмоционально выступила в суде Оксана КОЛЕСНИЧЕНКО и заплакала.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1365
Re: "Первый день рождения без отца" - Приговор по...
Отправлено: 25.02.25 - 07:46
#1
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Полтора года? Я в шоке! Можно сказать больше похвалили, чем наказали
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7434
Re: "Первый день рождения без отца" - Приговор по...
Отправлено: 25.02.25 - 10:43
#2
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Зачем вы так, нельзя никому желать плохого. Я являюсь атеистом всю жизнь,но не могу отрицать в присутствии высших сил и баланс хорошего и плохого,ибо могу привести массу примеров принципа кесарю кесарево,каждый получает по заслугам...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7664
Re: "Первый день рождения без отца" - Приговор по...
Отправлено: 25.02.25 - 11:23
#3
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Цитата:
Дантист:
Я в шоке!


Вам же сказали: - адвокатов нанимайте ТОЛКОВЫХ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2201
Re: "Первый день рождения без отца" - Приговор по...
Отправлено: 25.02.25 - 12:54
#4
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Цитата:
- Признать Валерия Юнаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 104 УК РК и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении максимальной безопасности,

Источник:


Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
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