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- Когда я узнала о том злополучном случае, это сразу привело меня к нервному потрясению, моё состояние стало тревожным… Богдану сегодня исполнилось только 5 лет и это его первый день рождения без отца… - эмоционально выступила в суде Оксана КОЛЕСНИЧЕНКО и заплакала.