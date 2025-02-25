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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 02:23
#3166
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Дальше новости..
"Макрон и Трамп потрогали друг друга ниже пояса.'
Хорошо.
Но Путин то теперь с ними договаривается о мире.
Хотя воевал как раз против таких движух ниже пояса мужчины с мужчиной..
Давно не читал новости то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 02:25
#3167
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В Германии будет канцлер, который за Украину.
После пушистенького агента Шольца, посмотрим.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 02:28
#3168
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А вот по серьезнее.
"Россия отдала Америке Арктику.."
Потому что Америка теперь друг выходит?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 02:32
#3169
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"Орешник выдерживает температуру как на поверхности Солнца.."
Пишут тот, кто это сказал, это самый последний идиотус на планете, не то, что не знающий ни физику ни химию, а даже не могущий погуглить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 02:37
#3170
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Голоса..

А на хрена была эта война?
Путин:
- Так сложилась судьба, так Господу было удобно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 03:08
#3171
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Цитата:
111:
Новости политиков почитал, Путин сдает свои запасы США.

Ага, точно :lol:

Цитата:
Москва готова предложить американским и другим иностранным партнерам участие в проектах по добыче редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает «Россия 1».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 03:15
#3172
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Цитата:
111:
Дальше новости.. "Макрон и Трамп потрогали друг друга ниже пояса.'

Видать так позитив и передался:

Цитата:
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «есть хорошие причины» для того, чтобы американский президент Дональд Трамп возобновил диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. 
:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7659
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 07:32
#3173
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Цитата:
saba:
Грабитель он с большой дороги, а не бизнесмен!


Вы же занимались бизнесом: - больше ставишь, получаешь меньше. Всегда же так было.
Пятьсот сказал- рассчитывает на 250.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7189
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 07:54
#3174
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Цитата:
maxsaf:
США адекватная держава? Напомню про Хиросиму и Нагасаки

Это как сейчас, Хотелось новое оружие опробовать,что аж невтерпёж! У Трумэна "Малыш", у Путина "Кинжалы" с "Калибрами"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7189
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 07:57
#3175
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Цитата:
maxsaf:
что даже вы поняли

Ага, а сам написал так чтобы меня обидеть, хорошо,что я не заметил :-P
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6642
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 09:17
#3176
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Всем желаю доброго утра, хорошего настроения, мира, тепла, позитива, радости и хороших новостей из-за океана!

Цитата:
saba:
Я так не думаю, пока Трамп хочет закончить войну капитуляцией Украины, многое зависит от позиции Европы! Если Европа возьмёт хотя бы часть обязательств США война будет продолжаться! Многие в Украине хотят закончить войну, но не на условиях России и Трампа. Как всё перевернулось, США на стороне Путина!


На пресс конференции Д.Трампа и Э.Макрона (Заклятый для отдельных лиц Голос Америки транслирует) последний не против взять на себя обязательства совместно с европейскими союзниками, готов принять участие в совместных миссиях против Ирана и.т.д. Д.Трамп стоит на своём, цель завершение войны или хотя бы перемирие, в ближайшее время.


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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1362
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 09:25
#3177
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Цитата:
saba:
Правда Карачуна я процентов на 80 не понимаю, но делаю вид, что я такой же умный.

Да там ничего существенного и не содержится. В основном подъ...ы и насмешки. Тут же помимо вас ещё и модераторы имеются. Надо же чтобы и они ничего не поняли, а то удалят за нарушения правил форума. Просто объективно, по делу тут разговаривать, вне профессиональной сферы собеседника, не с кем. "Картинки" у всех обрезаны строго в размер 3х4, когда предлагаешь "за рамку выйди", "нет, ты что!? Флажок же висит. ааа! ааа! ааа!"
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6642
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 09:29
#3178
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Цитата:
Skeptic:
Всё гораздо проще.
Трамп понял, что США проигрывают войну и по её итогам все вложенные в эту авантюру деньги по факту окажутся выкинутыми на ветер. Россия уж точно их возмещать не будет.


Да, всё просто для мыслящих граждан!
Россия хочет дружит с США, потому что нужно снять санкций, которые работают. Кроме того на днях отмечал, что уже на ток-шоу радуются, мол опять придут ненавистные Макдональдсы и.т.д. Ещё хотят чтобы с элиты сняли ограничения и обвинения, чтобы они могли, как ранее отдыхать в цивилизованном Западе. Глубинному и ядрёному народу объяснят, что всё будет хорошо.
На счёт денег, арестованы более 300 миллиардов долларов, после перемирия часть из них используют на восстановление Украины.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1362
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 09:31
#3179
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Цитата:
Kairat stayer:
или хотя бы перемирие, в ближайшее время.

И с этим звездоболом, гоношившимся закончить войну в 24 часа до того как он вообще станет президентом, ещё кто-то и разговаривает!??
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16106
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 09:39
#3180
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Цитата:
Карачун: Просто объективно, по делу тут разговаривать, вне профессиональной сферы собеседника, не с кем.
И хрена ты тут ловишь. Ищешь такого же инвалида?. Гнать то не надо (с) скучно поди. Хочется говно наружу выплеснуть и сказать вы все отстой а я самый умный?)
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