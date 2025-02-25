Отправлено: - 09:17

saba:

Я так не думаю, пока Трамп хочет закончить войну капитуляцией Украины, многое зависит от позиции Европы! Если Европа возьмёт хотя бы часть обязательств США война будет продолжаться! Многие в Украине хотят закончить войну, но не на условиях России и Трампа. Как всё перевернулось, США на стороне Путина!

Всем желаю доброго утра, хорошего настроения, мира, тепла, позитива, радости и хороших новостей из-за океана!Цитата:На пресс конференции Д.Трампа и Э.Макрона (Заклятый для отдельных лиц Голос Америки транслирует) последний не против взять на себя обязательства совместно с европейскими союзниками, готов принять участие в совместных миссиях против Ирана и.т.д. Д.Трамп стоит на своём, цель завершение войны или хотя бы перемирие, в ближайшее время.