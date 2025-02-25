Дальше новости.. "Макрон и Трамп потрогали друг друга ниже пояса.' Хорошо. Но Путин то теперь с ними договаривается о мире. Хотя воевал как раз против таких движух ниже пояса мужчины с мужчиной.. Давно не читал новости то..
111: Новости политиков почитал, Путин сдает свои запасы США.
Ага, точно
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Москва готова предложить американским и другим иностранным партнерам участие в проектах по добыче редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает «Россия 1».
Всем желаю доброго утра, хорошего настроения, мира, тепла, позитива, радости и хороших новостей из-за океана!
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saba: Я так не думаю, пока Трамп хочет закончить войну капитуляцией Украины, многое зависит от позиции Европы! Если Европа возьмёт хотя бы часть обязательств США война будет продолжаться! Многие в Украине хотят закончить войну, но не на условиях России и Трампа. Как всё перевернулось, США на стороне Путина!
На пресс конференции Д.Трампа и Э.Макрона (Заклятый для отдельных лиц Голос Америки транслирует) последний не против взять на себя обязательства совместно с европейскими союзниками, готов принять участие в совместных миссиях против Ирана и.т.д. Д.Трамп стоит на своём, цель завершение войны или хотя бы перемирие, в ближайшее время.
saba: Правда Карачуна я процентов на 80 не понимаю, но делаю вид, что я такой же умный.
Да там ничего существенного и не содержится. В основном подъ...ы и насмешки. Тут же помимо вас ещё и модераторы имеются. Надо же чтобы и они ничего не поняли, а то удалят за нарушения правил форума. Просто объективно, по делу тут разговаривать, вне профессиональной сферы собеседника, не с кем. "Картинки" у всех обрезаны строго в размер 3х4, когда предлагаешь "за рамку выйди", "нет, ты что!? Флажок же висит. ааа! ааа! ааа!"
Skeptic: Всё гораздо проще. Трамп понял, что США проигрывают войну и по её итогам все вложенные в эту авантюру деньги по факту окажутся выкинутыми на ветер. Россия уж точно их возмещать не будет.
Да, всё просто для мыслящих граждан! Россия хочет дружит с США, потому что нужно снять санкций, которые работают. Кроме того на днях отмечал, что уже на ток-шоу радуются, мол опять придут ненавистные Макдональдсы и.т.д. Ещё хотят чтобы с элиты сняли ограничения и обвинения, чтобы они могли, как ранее отдыхать в цивилизованном Западе. Глубинному и ядрёному народу объяснят, что всё будет хорошо. На счёт денег, арестованы более 300 миллиардов долларов, после перемирия часть из них используют на восстановление Украины.
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