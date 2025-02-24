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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 211 из 212«1...209210211212»
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 21:45
#3151
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Vit:

Слушал недавно одного филолога. Он сказал:"У каждого свой русский язык, главное, чтобы было понятно"! И совсем не важно, как писать, их или ихний, вы уже не в школе, оценки ставить некому! Правда Карачуна я процентов на 80 не понимаю, но делаю вид, что я такой же умный.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 21:45
#3152
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Цитата:
saba:
По факту США как ядерная держава много где потерпела поражение, от Вьетнама до недавнего Афганистана, СССР в Афганистане тоже

Там не было угрозы территориальной целостности для США.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 21:47
#3153
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Цитата:
saba:
Вот давайте спросим допустим у Виталия, он говорил, что хочет в Россию, а вот хочет ли он присоединения своей квартиры вместе с городом к России?

Давайте так, сначала отмените статью "сепаратизм", а потом свои опросы проводите. Узнаете много интересного.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 21:49
#3154
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Цитата:
maxsaf:
на кухне, не под запись, под

Вам вряд ли,Вы же сразу всем растрезвоните! Может быть не указывая имени, но чтобы было понятно,кто!
Мне скорее всего скажет, да я его ответ и знаю, подковерных мыслей у него не бывает!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 21:51
#3155
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Цитата:
maxsaf:
Там не было угрозы территориальной целостности для США.

А здесь? Есть? Давайте запишем Западный Габон в Конституцию и будем все угрожать!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 21:54
#3156
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Цитата:
maxsaf:
сначала отмените статью "сепаратизм", а

В той или иной редакции уголовное преследование за сепаратизм присутствует в законодательстве практически всех стран мира!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2146
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 22:12
#3157
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Цитата:
maxsaf:
теперь пришло время возвращать долги

Всё гораздо проще.
Трамп понял, что США проигрывают войну и по её итогам все вложенные в эту авантюру деньги по факту окажутся выкинутыми на ветер. Россия уж точно их возмещать не будет.
Потому он и торопится, пока есть хоть какой-то шанс урвать хоть что-то с остатков Украины.
По поговорке "с паршивой овцы хоть шерсти клок".
И сумму загнул тоже же принципу "проси больше, хоть что-то получишь".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 22:12
#3158
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Цитата:
saba:
В той или иной редакции уголовное преследование за сепаратизм присутствует в законодательстве практически всех стран мира!

Ну тогда давайте не будем проводить такие опросы. Просто продолжайте думать, что все вокруг - патриоты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 22:14
#3159
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Цитата:
saba:
Вам вряд ли,Вы же сразу всем растрезвоните!

Не дождетесь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 23:32
#3160
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Цитата:
saba:
Тут вопрос только в адекватности ядерной державы! По факту США как ядерная держава много где потерпела поражение, от Вьетнама до недавнего Афганистана, СССР в Афганистане тоже

США адекватная держава? Напомню про Хиросиму и Нагасаки. Все правильно сделали, что шмальнули туда? От Японии была угроза территории США, насколько я помню.

[Исправлено: maxsaf, 25.02.2025 - 00:33]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26780
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 23:35
#3161
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Цитата:
saba:
Правда Карачуна я процентов на 80 не понимаю, но делаю вид, что я такой же умный.

Умный объяснил бы так, что даже вы поняли бы :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 02:03
#3162
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Новости политиков почитал, Путин сдает свои запасы США.
Да уж, Киев за три дня..
Тогда надеюсь ССГПО снимет санкции с Миасса и начнет то наконец хорошо работать, работая и на Штаты, отсюда и прежние цены на недвижуху..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 02:15
#3163
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В Старом Осколе в Украине погибло 252 пока человека.
В Афгане 11
В Чечне 18.
Вот это движуха по Путину, это когда пули в висок русским солдатам влетают..
Больше чем в Афгане и Чечне вместе взятых в разы..
А смысл теперь, в том, чтобы раздать с Зеленским запасы Америке по дешевке?
Победа Славян над Западом!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 02:17
#3164
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О, груз 200 теперь будут называть Журавликами Путина..
Который питается их душами по ходу..
Ну и новости..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.02.25 - 02:20
#3165
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Путин так под Трампа подсел, что сказал что запрещено - В Украине..
Быстро же его движуху прикрыл Трамп..
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