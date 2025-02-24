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≡ История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для депутатов за взятку в 2 млн тенге в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51217
История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для депутатов за взятку в 2 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 24.02.25 - 10:36
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Прокурор Жомарт ЕЛЕУСЕНОВ заявил, что его ведомство отказывается от заключения процессуального соглашения. И отметил: смягчение наказания "не будет отвечать целям и задачам уголовного законодательства".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17692
Re: История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для...
Отправлено: 24.02.25 - 10:36
#1
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к нам едет ревизор!
поэтому нужна показательная порка
начали с депутатов отдаленных районов
вон прокуратура даже на сделку идти не хочет)
сажать и баста)
потом все ближе к костанаю начнут подбираться
депутатам гор и областного маслихатов-приготовится))
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
422
Re: История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для...
Отправлено: 24.02.25 - 12:22
#2
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Ооооооххххххх......., даже сказать нечего, Санта барбара какая-то
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
422
Re: История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для...
Отправлено: 24.02.25 - 13:44
#3
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"Оправдания" нелепые просто, что там за "любимая" такая из-за которой пусть даже очень заурядный человек готов пойтина преступление? И сколько ещё таких несчастных готовы все своровать, все продать из-за "любимой" может пора к стенке начинать ставить таких деятелей?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2014
Re: История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для...
Отправлено: 24.02.25 - 14:16
#4
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Ербол довольно известен в Рудном, давно мутит.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7432
Re: История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для...
Отправлено: 24.02.25 - 14:32
#5
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говорят в узких деловых кругах Рудного его называют очумелые ручки,за его нахранистый хват,через него проходили много разные тендеры на оказание всяких услуг,от укладки брусчатки,кафеля,монтажные работы по фонтану и всякое разное. Но когда брусчатка поплыла,кафель отвалился,а фонтан не заработал и чьи уши торчали за этим, горожане сильно удивлены
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1643
История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для депутатов за взятку в 2 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 24.02.25 - 14:46
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
очумелые ручки

Пусть лучше наш местный "мутит",а вось чё и построит. Это лучше,чем ребята-зверята из Шымкента или Актобе..Тендер-шмендэр выиграют и пошла жара Саке/Маке давай замутим,а за душой печать да братишка жены в столице. И всё.

[Исправлено: Сабыр, 24.02.2025 - 15:48]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
710
Re: История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для...
Отправлено: 24.02.25 - 19:12
#7
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Отмазки судом не принимаются! Для него самое главное есть субъект преступления, есть доказательства умышленных действий, то срок обеспечен и ущерб возместят по приговору! Из этого следует, что такие фигуранты уже совсем страх и совесть перед честным народом потеряли, и им антикор и суд помогают найти! Прежде чем совершить преступление подумай, как можешь своими преступными действиями испортить судьбу своим детям своей судимостью, ведь не исключено, что они в своей судьбе могут быть депутами, судьями, учеными, где будешь сидеть, с кем, и на чем будешь сидеть!
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