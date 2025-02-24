Re: История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для...

Отправлено: - 19:12

Отмазки судом не принимаются! Для него самое главное есть субъект преступления, есть доказательства умышленных действий, то срок обеспечен и ущерб возместят по приговору! Из этого следует, что такие фигуранты уже совсем страх и совесть перед честным народом потеряли, и им антикор и суд помогают найти! Прежде чем совершить преступление подумай, как можешь своими преступными действиями испортить судьбу своим детям своей судимостью, ведь не исключено, что они в своей судьбе могут быть депутами, судьями, учеными, где будешь сидеть, с кем, и на чем будешь сидеть!