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≡ Почти двум сотням человек, застрявшим на трассах, помогли спасатели за выходные в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51217
Почти двум сотням человек, застрявшим на трассах, помогли спасатели за выходные в Костанайской области
Отправлено: 24.02.25 - 18:57
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Среди спасенных были взрослые, дети и иностранные граждане, сообщает пресс-служба ДЧС. В субботу, 22 февраля, на трассе Екатеринбург – Алматы – граница РФ помощь потребовалась сразу 70 иностранцам.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
710
Re: Почти двум сотням человек, застрявшим на трассах, помогли...
Отправлено: 24.02.25 - 18:57
#1
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Цитата из статьи "Они были спасены из снежного плена!", а что родители не знают, что зима непредсказуема? Береженого бог бережет, а не береженого зима стережет! Зимой в дорогу едут почти все в туфлях, якобы моржи, хорошо, что не босиком! Людей не научишь беречь себя, на что надеются? Наверное научишь только тогда, пока не организуешь платное оказание помощи за кров, еду и за спасение? Все едут глаза выпучив, взяв с собой всю детвору, зная, что Казахстан суровая страна, особенно зимой в северной части! Почему гос-во не наказывает таких родителей, независимо от гражданства,по полной,так как забота о детях полностью возложена на них, согласно ст.27 Конституции РК "Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей"! И это не просто слова, поскольку детство находится под защитой гос-ва! То, есть гос-во имеет полное право наказывать нерадивых и беспечных родителей за неисполнение и уклонение от своих прямых обязанностей? А в гос-ве, где госслужащие не все знают законодательство, где присутствует правовой нигилизм, как в песне "а нам все равно"! "Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами"- ст.12 Конституции РК.
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