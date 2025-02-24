Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...

Отправлено: - 18:29

Давно пора областному центру, в лице акима области, хотя бы проявить в этом вопросе путем выделения земельного участка без напруги! Ведь в марте в область с проверкой едет ревизор, он же аудитор- Смаилов! Сейчас все госслужащие сжали свои нервы, чтобы не попасть под молотки! Гостиницы государственные надо строить для своих командировочных госслужащих, хотя бы в районе аэропорта и в районе дачного общества "Весна"!