Re: Признали опасным, но... - Жильцы дома № 136 по пр....

Отправлено: - 18:19

Вот вам пример иждивенцев! Не вкладывая ни тенге в содержание своего дома, пытаются на халяву, т.е. за бюджетные деньги отремонтировать свой дом, который находится в их собственности! Если акимат пойдет на их хотелки, то тогда пусть все аварийные дома в городе возьмет на свой баланс и не только, а даже дома, которым уже 40 и выше лет, и потом ремонтирует за счет бюджетных денег! У нас же жалостливое гос-во! А иждивенцы будут комфортно жить!