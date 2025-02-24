Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Признали опасным, но... - Жильцы дома № 136 по пр. Аль-Фараби в Костанае требуют его ремонта за государственный счет
Признали опасным, но... - Жильцы дома № 136 по пр. Аль-Фараби в Костанае требуют его ремонта за государственный счет
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 62
|Зарегистрированные пользователи: Домовенок
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать