НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Признали опасным, но... - Жильцы дома № 136 по пр. Аль-Фараби в Костанае требуют его ремонта за государственный счет
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51217
Признали опасным, но... - Жильцы дома № 136 по пр. Аль-Фараби в Костанае требуют его ремонта за государственный счет
Отправлено: 24.02.25 - 18:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статус предаварийного зданию дала комиссия из Астаны. Трещины, ползущие по стенам к крыше, удлиняются, а в подвале обвалилась стенка, преградив доступ к инженерным коммуникациям. Позиция отдела ЖКХ - дом не находится на первой линии центральной улицы. Жильцы считают иначе.
Читать новость

абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
709
Re: Признали опасным, но... - Жильцы дома № 136 по пр....
Отправлено: 24.02.25 - 18:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам пример иждивенцев! Не вкладывая ни тенге в содержание своего дома, пытаются на халяву, т.е. за бюджетные деньги отремонтировать свой дом, который находится в их собственности! Если акимат пойдет на их хотелки, то тогда пусть все аварийные дома в городе возьмет на свой баланс и не только, а даже дома, которым уже 40 и выше лет, и потом ремонтирует за счет бюджетных денег! У нас же жалостливое гос-во! А иждивенцы будут комфортно жить!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7174
Признали опасным, но... - Жильцы дома № 136 по пр. Аль-Фараби в Костанае требуют его ремонта за государственный счет
Отправлено: 24.02.25 - 18:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:

Расстрелять иждивенцев!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Домовенок

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS