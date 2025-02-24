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≡ Зло по имени "дропперство" - Как в судах Костанайской области доказывают, что посредники - тоже мошенники?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51217
Зло по имени "дропперство" - Как в судах Костанайской области доказывают, что посредники - тоже мошенники?
Отправлено: 24.02.25 - 18:12
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В Карабалыкском райсуде разбирались, удовлетворять ли иски жертвы мошенников по отношению к двум дропперам - студентам 19 лет - о взыскании 9 млн тенге с каждого. Пример привела судья областного суда Гаухар СЕЙДАХМЕТОВА на брифинге в РСК.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
709
Re: Зло по имени "дропперство" - Как в судах...
Отправлено: 24.02.25 - 18:12
#1
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Кесарю кесарево! Все справедливо! Сейчас кто потерял совесть и заодно страх быть наказанным, все равно кара его настигнет, где бы он не был, независимо уголовная или божья! Это судьба!
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