Re: Зло по имени "дропперство" - Как в судах...

Отправлено: - 18:12

Кесарю кесарево! Все справедливо! Сейчас кто потерял совесть и заодно страх быть наказанным, все равно кара его настигнет, где бы он не был, независимо уголовная или божья! Это судьба!