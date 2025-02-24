Всем мира, радости, добра, хорошего дня и прекрасного настроения!
Как ранее предполагал, отмечают, что ЕС готовит пакет дополнительной военной помощи Украине на сумму около 20 млрд евро, параллельно сегодня о новом пакете помощи Украине готовится объявить премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пакет мер они назвали тройным ударом.
Также отмечают, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправятся в Вашингтон в ближайшие дни, чтобы обсудить с Дональдом Трампом его позицию. Будем наблюдать за развитием событий.
Да будет война продолжатся. Очевидно. Запад не захочет лицом в грязь попасть, за всё что они замутили. Я думаю цель убрать Путина и сломать хребет России. Превратить её в Африку. И тогда настанет праздник для местных блогеров. Танцевальки устроют до утра и феирверки. Только они ошиблись в одном. Бандеровцы и англосакци мусульман не очень воспринимают. Так что друзья мои достары ох не на того ставите карту.
Пока идут торги, переговоры наверняка будут, никто же не отказывается от них. Из противоборствующих сторон В. Зеленский на рожон с Д.Трампом зря полез. На форуме, еще до выборов отмечал, что Д.Трамп помощь Украине, скорее всего переложит на Европу и в любом случае Украину без помощи не оставят. Д.Трамп Запад напрягает, чтобы до 5 процентов ВВП на нужды обороны тратили.
Kairat stayer: Также отмечают, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправятся в Вашингтон в ближайшие дни, чтобы обсудить с Дональдом Трампом его позицию. Будем наблюдать за развитием событий.
Европейские лидеры хотят узнать какие цели и задачи преследует Д.Трамп и далее действовать на своё усмотрение, два варианта - сообща или в рознь. Д.Трамп хочет прекратить войну.
Vit: англосакци мусульман не очень воспринимают...
Это большое заблуждение, в США и Великобритании простой народ толерантный, там мусульман не много проживает, особой угрозы последние не представляют. Тер акты были совершены радикалами, в ответ на притеснение мусульман по месту их проживания, из Афганистана США ушли, в Сирии курдов поддерживают, в настоящее время, там вроде баланс сил меняется, американцы могут оттуда уйти. С арабскими странами Д.Трамп наладил хорошие отношения - общий бизнес и.т.д. Не зря же площадкой для переговоров выбрали ОАЭ.
По данным авторитетного исследовательского центра Pew Research Center, на конец 2018 - начало 2019 г. в США проживало более 3,45 млн мусульман, что составляет более 1,1% от общей численности населения страны.
Христианство в Великобритании самая распространённая религия в стране. По данным того же исследовательского центра Pew Research Center в 2010 году в Великобритании проживало 45 млн христиан, которые составляли 72,6 % населения этой страны. Можно найти более свежие данные, скорее всего особо не изменилось. Мусульмане составляют менее 4 млн чел. Всего населения Великобританий в 2023 году составляла 68, 35 млн. человек, мусульман около 6%.
Я так не думаю, пока Трамп хочет закончить войну капитуляцией Украины, многое зависит от позиции Европы! Если Европа возьмёт хотя бы часть обязательств США война будет продолжаться! Многие в Украине хотят закончить войну, но не на условиях России и Трампа. Как всё перевернулось, США на стороне Путина!
Vit: Так что друзья мои достары ох не на того ставите карту.
Я буду говорить про себя. Я вообще ни на кого не ставлю. Не в букмекерской конторе. Меня глубоко возмущает факт, что можно одной стране напасть на другую,отжать у неё земли, превратить треть страны в пустыне и на белом глазу говорить:"Мы белые и пушистые"! Хотел бы сказать про неприятные для меня вещи! Не люблю слухов и сплетен Ни ты Виталий за дорожкой кокаина с Зеленский не сидел, ни Абайка с Захаровой не бухал, то что я вижу это исполнение своих обязанностей, вполне себе трезвых, что с одной, что с другой стороны! Я могу с чем то не соглашаться, но логика в их действиях есть.
Kairat stayer: лидеры хотят узнать какие цели и задачи преследует Д.Трамп
Трамп - бизнесмен-президент и он хочет элементарно отбить бабки потраченные США на войну с Россией:- тем более, как пишут в СМИ: - Зеленский от Европы деньги на войну брал в КРЕДИТ, а от Байдена - БЕСПЛАТНО.
Vit: Щас россия с мигрантам уже начала порядок наводить, а то украл, износиловал, бороду сбрил и не кто не узнает. На границах уже появилась. Дактилоскопия и теперь если наследил то вычеслят и поймают. И как мне сказал сотрудник паспортного контроля когда я проходил РФ и беларуссию проверку пальчиков. Я ему говорю чёт запоздало вы?. Он мне прям моими же словами которые я тут всегда говорю что добро не кто не помнит и кое кому пора отрезать одно место при въезде в РФ. Наконец-то РФ взялось. Молодцы. Радует.
Ниже в видео Руслан Айсин, отвечает на вопросы ведущих Живого гвоздя, студия последних находится в Москве (Эхо Москвы). Как-раз затронули актуальные вопросы касающейся мигрантов, отношения к ним и в целом толерантности среди населения в России. Как пропаганда в ток-шоу и.т.д. говорят типа понаехали, совершают преступления, камеры которые определяют идентичность, мы вам всё построили а вы неблагодарные и.т.д.
Vit: Только они ошиблись в одном. Бандеровцы и англосакци мусульман не очень воспринимают. Так что друзья мои достары ох не на того ставите карту.
Дос, Виталий ты примитивно рассуждаешь, мы не влияем на процессы которые происходят, геополитикой пусть занимается Д.Трамп и его коллеги. Моё желание война должна закончится, много народа положили и заметь в основном одной веры. По большому счёту ты говоришь Россия щедрая душа, вона Д.Трамп пример, в первую очередь думает об американцах, нужно в стране хорошие условия для жизни сделать и.т.д.
Ранее отмечал, что сами россияне постоянно хвастаются, мол 30-40 мировых запасов и всего 2% процента населения. такими ресурсами можно было Рай построить. Пример арабы, они ходят в белой одежде, можно вообще не работать, родился открывается счёт и капают деньги, дети учатся в любом ВУЗ мира на накопленные деньги, если по конкурсу пройдут, приобретается жильё и.т.д. А работают там, в основном приезжие мигранты, последние если что-то нарушили, тогда их сразу депортируют особо не разбираются, въезд запрещают, последние меры многие страны практикуют и на их освободившиеся места очередь.
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