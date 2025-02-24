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≡ «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51213
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 13:33
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По словам акима города, есть предложения от инвесторов, которые хотели бы вложить деньги в гостиничный бизнес. И он для Костаная перспективный. Однако пока процесс на стадии переговоров.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7657
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 15:50
#15
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Цитата:
Vit:
у него свои проблемы с субсидиями.


Никогда не парился насчёт субсидии: - халява - она и есть халява - дадут- хорошо; не дадут- ну и хер ними, пусть будет садакка.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2516
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 16:43
#16
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Цитата:
ACROS:
Разве у 111- не ГОСТИНИЧНЫЙ бизнес ???

Речь идет о строительстве гостиниц в Костанае. Но не о сдаче квартир в аренду.
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