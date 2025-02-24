Всем мира, радости, добра, хорошего дня и прекрасного настроения!
Как ранее предполагал, отмечают, что ЕС готовит пакет дополнительной военной помощи Украине на сумму около 20 млрд евро, параллельно сегодня о новом пакете помощи Украине готовится объявить премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пакет мер они назвали тройным ударом.
Также отмечают, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправятся в Вашингтон в ближайшие дни, чтобы обсудить с Дональдом Трампом его позицию. Будем наблюдать за развитием событий.
Да будет война продолжатся. Очевидно. Запад не захочет лицом в грязь попасть, за всё что они замутили. Я думаю цель убрать Путина и сломать хребет России. Превратить её в Африку. И тогда настанет праздник для местных блогеров. Танцевальки устроют до утра и феирверки. Только они ошиблись в одном. Бандеровцы и англосакци мусульман не очень воспринимают. Так что друзья мои достары ох не на того ставите карту.
Пока идут торги, переговоры наверняка будут, никто же не отказывается от них. Из противоборствующих сторон В. Зеленский на рожон с Д.Трампом зря полез. На форуме, еще до выборов отмечал, что Д.Трамп помощь Украине, скорее всего переложит на Европу и в любом случае Украину без помощи не оставят. Д.Трамп Запад напрягает, чтобы до 5 процентов ВВП на нужды обороны тратили.
Kairat stayer: Также отмечают, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправятся в Вашингтон в ближайшие дни, чтобы обсудить с Дональдом Трампом его позицию. Будем наблюдать за развитием событий.
Европейские лидеры хотят узнать какие цели и задачи преследует Д.Трамп и далее действовать на своё усмотрение, два варианта - сообща или в рознь. Д.Трамп хочет прекратить войну.
Vit: англосакци мусульман не очень воспринимают...
Это большое заблуждение, в США и Великобритании простой народ толерантный, там мусульман не много проживает, особой угрозы последние не представляют. Тер акты были совершены радикалами, в ответ на притеснение мусульман по месту их проживания, из Афганистана США ушли, в Сирии курдов поддерживают, в настоящее время, там вроде баланс сил меняется, американцы могут оттуда уйти. С арабскими странами Д.Трамп наладил хорошие отношения - общий бизнес и.т.д. Не зря же площадкой для переговоров выбрали ОАЭ.
По данным авторитетного исследовательского центра Pew Research Center, на конец 2018 - начало 2019 г. в США проживало более 3,45 млн мусульман, что составляет более 1,1% от общей численности населения страны.
Христианство в Великобритании самая распространённая религия в стране. По данным того же исследовательского центра Pew Research Center в 2010 году в Великобритании проживало 45 млн христиан, которые составляли 72,6 % населения этой страны. Можно найти более свежие данные, скорее всего особо не изменилось. Мусульмане составляют менее 4 млн чел. Всего населения Великобританий в 2023 году составляла 68, 35 млн. человек, мусульман около 6%.
Я так не думаю, пока Трамп хочет закончить войну капитуляцией Украины, многое зависит от позиции Европы! Если Европа возьмёт хотя бы часть обязательств США война будет продолжаться! Многие в Украине хотят закончить войну, но не на условиях России и Трампа. Как всё перевернулось, США на стороне Путина!
Vit: Так что друзья мои достары ох не на того ставите карту.
Я буду говорить про себя. Я вообще ни на кого не ставлю. Не в букмекерской конторе. Меня глубоко возмущает факт, что можно одной стране напасть на другую,отжать у неё земли, превратить треть страны в пустыне и на белом глазу говорить:"Мы белые и пушистые"! Хотел бы сказать про неприятные для меня вещи! Не люблю слухов и сплетен Ни ты Виталий за дорожкой кокаина с Зеленский не сидел, ни Абайка с Захаровой не бухал, то что я вижу это исполнение своих обязанностей, вполне себе трезвых, что с одной, что с другой стороны! Я могу с чем то не соглашаться, но логика в их действиях есть.
Kairat stayer: лидеры хотят узнать какие цели и задачи преследует Д.Трамп
Трамп - бизнесмен-президент и он хочет элементарно отбить бабки потраченные США на войну с Россией:- тем более, как пишут в СМИ: - Зеленский от Европы деньги на войну брал в КРЕДИТ, а от Байдена - БЕСПЛАТНО.
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