Отправлено: - 16:08

Vit:

Так что друзья мои достары ох не на того ставите карту.

Цитата:Я буду говорить про себя. Я вообще ни на кого не ставлю. Не в букмекерской конторе. Меня глубоко возмущает факт, что можно одной стране напасть на другую,отжать у неё земли, превратить треть страны в пустыне и на белом глазу говорить:"Мы белые и пушистые"!Хотел бы сказать про неприятные для меня вещи! Не люблю слухов и сплетен Ни ты Виталий за дорожкой кокаина с Зеленский не сидел, ни Абайка с Захаровой не бухал, то что я вижу это исполнение своих обязанностей, вполне себе трезвых, что с одной, что с другой стороны! Я могу с чем то не соглашаться, но логика в их действиях есть.