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«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
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