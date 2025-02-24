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«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51213
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 13:33
По словам акима города, есть предложения от инвесторов, которые хотели бы вложить деньги в гостиничный бизнес. И он для Костаная перспективный. Однако пока процесс на стадии переговоров.
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«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 13:33
Цитата:
111 ваще офигел. Совесть имей. Гнете цены.
[Исправлено: Vit, 24.02.2025 - 13:33]
Доходит до 200 тысяч тенге.
111 ваще офигел. Совесть имей. Гнете цены.
[Исправлено: Vit, 24.02.2025 - 13:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.18
- Сообщений:
- 93
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 13:53
Цитата:
А 112 в Рудном вообще загнул цены космос.Даже постоянным клиентам скидки не делает.
Vit:
111 ваще офигел
111 ваще офигел
А 112 в Рудном вообще загнул цены космос.Даже постоянным клиентам скидки не делает.
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 14:09
Цитата:
Ну вот что то немного врет..
Я сдаю за 110 и 120, плюс электроэнергия.
Отними коммуналку, ну будет 90-100
Доходит до 200 тысяч тенге.
Ну вот что то немного врет..
Я сдаю за 110 и 120, плюс электроэнергия.
Отними коммуналку, ну будет 90-100
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 14:13
Цитата:
Цитата:
В Рудном 130-150 двушки сдаю.
Попробуй потом отмыть хату после четырех человек, это даже мало.
Фирма оплачивает и всем хорошо.
Fasd:
Цитата:
112 в Рудном вообще загнул цены космос.Да
В Рудном 130-150 двушки сдаю.
Попробуй потом отмыть хату после четырех человек, это даже мало.
Фирма оплачивает и всем хорошо.
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:13
Цитата:
111: Отними коммуналку, ну будет 90-100Ты это бабушки на скамейки рассказывай. Мы то голодные видим как ты каждый день беш уплетаешь за обе щеки)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7432
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 14:18
Я занимался этим делом долго, могу сказать,что сие занятие довольно хлопотное,грязное и неблагодарное. Люди какие-то неадекватные,воруют бильярдные шары,оставляют утюг не выключенным или кран в туалете, бьют посуду. Однако пользуется высоким спросом, особенно суточный сьем
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:18
Уважаемые читатели! Идет отклонение от темы. Статья - про возможность развития гостиничного бизнеса в Костанае.
Далее отклонение будем удалять.
Далее отклонение будем удалять.
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:18
Комментарий удален модератором.
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:20
Цитата:
Цитата:
Кстати а где та гостиница, что в парке у каруселей хотели строить?
Да, извиняюсь
Тимур Гафуров:
Цитата:
Уважаемые читатели! Идет отклонение от темы. Статья - про возможность развития гостиничного бизнеса в Костанае. Далее отклонение будем у
Кстати а где та гостиница, что в парке у каруселей хотели строить?
Да, извиняюсь
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 14:43
Комментарий удален модератором.
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:49
Цитата:
На совещании об этом не говорили конкретно.
Ранее аким заявлял, что об этих планах узнал из СМИ
111:
Кстати а где та гостиница, что в парке у каруселей хотели строить?
Кстати а где та гостиница, что в парке у каруселей хотели строить?
На совещании об этом не говорили конкретно.
Ранее аким заявлял, что об этих планах узнал из СМИ
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:56
Цитата:
Тимур Гафуров: Идет отклонение от темы. Статья - про возможность развития гостиничного бизнеса в Костанае.Наверно Вы хотели тут услышать от акул бизнеса какие то предложения? Акросу оно нафиг не далось там у него свои проблемы с субсидиями. А крупным акулам врятли им интереснно мнение поваров, учителей, сварщиков и тд. Но есть конечно мнение из среднего звена менеджеров которые пыжатся но до крупного бизнеса не когда не допрыгнуть.)
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 15:03
Цитата:
Мы хотели бы только одного - чтобы обсуждение конкретной темы не превращалось во Флуд.
Здесь - по теме. Во Флуде - обо всем.
Vit:
Наверно Вы хотели тут услышать от акул бизнеса какие то предложения?
Наверно Вы хотели тут услышать от акул бизнеса какие то предложения?
Мы хотели бы только одного - чтобы обсуждение конкретной темы не превращалось во Флуд.
Здесь - по теме. Во Флуде - обо всем.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7657
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 15:48
Цитата:
Разве у 111- не ГОСТИНИЧНЫЙ бизнес ???
Всё в цвет, вроде ??
Тимур Гафуров:
Идет отклонение от темы.
Идет отклонение от темы.
Разве у 111- не ГОСТИНИЧНЫЙ бизнес ???
Всё в цвет, вроде ??
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