Отправлено: - 14:18

Vit:



это бабушки на скамейки рассказывай. Мы то голодные видим как ты каждый день беш уплетаешь за обе щеки)

Цитата:Цитата:Кормил дней 20 тех, кто лифт нам делал, да, много на них угрохал денег на еду, но и они с Амиркой сидели целыми днями и на казахском там что то калякали, на русском плохо говорят, по лифту узнал много чего, сейчас в Рудном сами пельмени поели, блин, все съели, даже сфоткать нечего