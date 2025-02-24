Re: История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для...

Отправлено: - 13:44

"Оправдания" нелепые просто, что там за "любимая" такая из-за которой пусть даже очень заурядный человек готов пойтина преступление? И сколько ещё таких несчастных готовы все своровать, все продать из-за "любимой" может пора к стенке начинать ставить таких деятелей?