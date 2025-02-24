«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 13:33
По словам акима города, есть предложения от инвесторов, которые хотели бы вложить деньги в гостиничный бизнес. И он для Костаная перспективный. Однако пока процесс на стадии переговоров. Читать новость
Я занимался этим делом долго, могу сказать,что сие занятие довольно хлопотное,грязное и неблагодарное. Люди какие-то неадекватные,воруют бильярдные шары,оставляют утюг не выключенным или кран в туалете, бьют посуду. Однако пользуется высоким спросом, особенно суточный сьем
это бабушки на скамейки рассказывай. Мы то голодные видим как ты каждый день беш уплетаешь за обе щеки)
Кормил дней 20 тех, кто лифт нам делал, да, много на них угрохал денег на еду, но и они с Амиркой сидели целыми днями и на казахском там что то калякали, на русском плохо говорят, по лифту узнал много чего, сейчас в Рудном сами пельмени поели, блин, все съели, даже сфоткать нечего
Кормильшик. Те кто менял лифт минимум по ляму получили за работу в месяц. Тем более вахта с алматы. Алматы после Астаны на втором месте по высокой зп хотя возможно одинаково. Врятли бы они приехали менять лифт за чашку риса если только они не рабы и паспорт у них не забрали.
Тимур Гафуров: Идет отклонение от темы. Статья - про возможность развития гостиничного бизнеса в Костанае.
Наверно Вы хотели тут услышать от акул бизнеса какие то предложения? Акросу оно нафиг не далось там у него свои проблемы с субсидиями. А крупным акулам врятли им интереснно мнение поваров, учителей, сварщиков и тд. Но есть конечно мнение из среднего звена менеджеров которые пыжатся но до крупного бизнеса не когда не допрыгнуть.)
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