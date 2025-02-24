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≡ «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51213
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 13:33
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По словам акима города, есть предложения от инвесторов, которые хотели бы вложить деньги в гостиничный бизнес. И он для Костаная перспективный. Однако пока процесс на стадии переговоров.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16102
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 13:33
#1
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Цитата:
Доходит до 200 тысяч тенге.

111 ваще офигел. Совесть имей. Гнете цены.

[Исправлено: Vit, 24.02.2025 - 13:33]
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Fasd
§ Fasd
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
93
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 13:53
#2
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Цитата:
Vit:
111 ваще офигел

А 112 в Рудном вообще загнул цены космос.Даже постоянным клиентам скидки не делает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43552
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 14:09
#3
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Цитата:
Доходит до 200 тысяч тенге.


Ну вот что то немного врет..
Я сдаю за 110 и 120, плюс электроэнергия.
Отними коммуналку, ну будет 90-100
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43552
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 14:13
#4
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Цитата:
Fasd:

Цитата:
112 в Рудном вообще загнул цены космос.Да


В Рудном 130-150 двушки сдаю.
Попробуй потом отмыть хату после четырех человек, это даже мало.
Фирма оплачивает и всем хорошо.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16102
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:13
#5
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Цитата:
111: Отними коммуналку, ну будет 90-100
Ты это бабушки на скамейки рассказывай. Мы то голодные видим как ты каждый день беш уплетаешь за обе щеки)
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7432
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 14:18
#6
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Я занимался этим делом долго, могу сказать,что сие занятие довольно хлопотное,грязное и неблагодарное. Люди какие-то неадекватные,воруют бильярдные шары,оставляют утюг не выключенным или кран в туалете, бьют посуду. Однако пользуется высоким спросом, особенно суточный сьем
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2514
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:18
#7
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Уважаемые читатели! Идет отклонение от темы. Статья - про возможность развития гостиничного бизнеса в Костанае.
Далее отклонение будем удалять.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43552
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:18
#8
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Цитата:
Vit:

Цитата:
это бабушки на скамейки рассказывай. Мы то голодные видим как ты каждый день беш уплетаешь за обе щеки)

Кормил дней 20 тех, кто лифт нам делал, да, много на них угрохал денег на еду, но и они с Амиркой сидели целыми днями и на казахском там что то калякали, на русском плохо говорят, по лифту узнал много чего, сейчас в Рудном сами пельмени поели, блин, все съели, даже сфоткать нечего
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43552
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:20
#9
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Уважаемые читатели! Идет отклонение от темы. Статья - про возможность развития гостиничного бизнеса в Костанае. Далее отклонение будем у


Кстати а где та гостиница, что в парке у каруселей хотели строить?
Да, извиняюсь
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16102
Re: «Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает...
Отправлено: 24.02.25 - 14:43
#10
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Цитата:
111: Кормил дней 20 тех, кто лифт нам делал
Кормильшик. Те кто менял лифт минимум по ляму получили за работу в месяц. Тем более вахта с алматы. Алматы после Астаны на втором месте по высокой зп хотя возможно одинаково. Врятли бы они приехали менять лифт за чашку риса если только они не рабы и паспорт у них не забрали.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2514
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:49
#11
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Цитата:
111:
Кстати а где та гостиница, что в парке у каруселей хотели строить?

На совещании об этом не говорили конкретно.
Ранее аким заявлял, что об этих планах узнал из СМИ
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16102
«Цены на съем квартир как в Астане» - В Костанае не хватает гостиниц. Изменится ли ситуация?
Отправлено: 24.02.25 - 14:56
#12
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Цитата:
Тимур Гафуров: Идет отклонение от темы. Статья - про возможность развития гостиничного бизнеса в Костанае.
Наверно Вы хотели тут услышать от акул бизнеса какие то предложения? Акросу оно нафиг не далось там у него свои проблемы с субсидиями. А крупным акулам врятли им интереснно мнение поваров, учителей, сварщиков и тд. Но есть конечно мнение из среднего звена менеджеров которые пыжатся но до крупного бизнеса не когда не допрыгнуть.)
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