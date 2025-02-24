Отправлено: - 12:22

Vit:

Не видел я таких роликов. Телеграмм болото не смотрю.

Vit:

А то что сжигали колонны российских войск это факт.

Vit:

ервые месяцы войны были не профессиональным.

Vit:

Ну вроде головы генералов уже полетели за это.

Vit:

Я согласен с тем что Россия не готова была воевать.

Vit:

Интереснно украинцы бы выбрали кокаиного барона зная в какую пропасть он столкнёт страну?

maxsaf:

Интересно, тебе продали бы хаты в Челябе, зная как ты Россию будешь помоями обливать?

Vit:

И образование в челябинске получил.

Vit:

Я давно говорю Россия щедрая душа

Vit:

Учит, помогает а они потом на голову серют

Vit:

Щас роосия с мигрантам уже начала порядок наводить

Vit:

Я ему говорю чёт запоздало вы?. Он мне прям моими же словами которые я тут всегда говорю что добро не кто не помнит и кое кому пора отрезать одно место при въезде в РФ. Наконец-то РФ взялось. Молодцы. Радует.

Цитата:ну правильнороссия 24 же лучше) Цитата:а что надо было? мороженое раздавать окупантам? Цитата:точнее первые 36 месяца) Цитата:особенно шойгушнаябыл министр обороны стал председатель совета безопасности-еще выше стал Цитата:ну и хорошо что не готоваЦитата:вот тут думаю ничего не изменилось бы в выбореостался бы порошенко было б хуже Цитата:а я еще поеду куплюна мнение путина мне начхатьтемболее путины приходят и уходят)) Цитата:когда я там образование получал россия была дряхлая диктатура без претензий на фашизма потом вову понеслоЦитата:нет просто лохушкаЦитата:россии не серютолько вашему правительству которое вы по традиции путаете со странойзавтра путина свергнут генералы и будут рассказывать что он детей ел вы тут же переобуетесь облизывая задницы генералов развенчая культ личностиЦитата:делает вид что наводит Цитата:смотри как бы тебе не отрезали)а то скажут форма ушей у тебя не такая)кстати ты от российской фирмы по европе ездишь или от нашей?а то смешно будет, в россии работать некому а они последних работяг выгнали)