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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 208 из 208«1...206207208
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 11:39
#3106
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, майдан скакал бы, зная, что нафиг не нужны ни в Евросоюзе, ни в НАТО, а потом ещё пол-триллиона долгов на детей и внуков повесят.

инересно "болотная" дожала бы путина зная куда он в итоге приведет страну?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16096
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 11:44
#3107
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Цитата:
abaika95:
танкисты пачками танки кидали и шли обратно в тыл и ролики записывали

Не видел я таких роликов. Телеграмм болото не смотрю.
А то что сжигали колонны российских войск это факт. Первые месяцы войны были не профессиональным. Без разведданных тупо шли колонны и попадали в засаду. Ну вроде головы генералов уже полетели за это. Я согласен с тем что Россия не готова была воевать. Поэтому много ошибок. Да и война изменилась. Нету танковых битв. Потомучто можно Тыщу танков потерять за 5 минут копеечными дронами.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16096
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 11:49
#3108
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Цитата:
abaika95:
инересно "болотная" дожала бы путина зная куда он в итоге приведет страну?

Интереснно украинцы бы выбрали кокаиного барона зная в какую пропасть он столкнёт страну?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26767
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 11:49
#3109
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Цитата:
abaika95:
инересно "болотная" дожала бы путина зная куда он в итоге приведет страну?

Интересно, тебе продали бы хаты в Челябе, зная как ты Россию будешь помоями обливать?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16096
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 11:56
#3110
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Цитата:
maxsaf: Интересно, тебе продали бы хаты в Челябе, зная как ты Россию будешь помоями обливать?
И образование в челябинске получил. Я давно говорю Россия щедрая душа. Учит, помогает а они потом на голову серют)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16096
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 12:01
#3111
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Щас россия с мигрантам уже начала порядок наводить, а то украл, износиловал, бороду сбрил и не кто не узнает. На границах уже появилась. Дактилоскопия и теперь если наследил то вычеслят и поймают. И как мне сказал сотрудник паспортного контроля когда я проходил РФ и беларуссию проверку пальчиков. Я ему говорю чёт запоздало вы?. Он мне прям моими же словами которые я тут всегда говорю что добро не кто не помнит и кое кому пора отрезать одно место при въезде в РФ. Наконец-то РФ взялось. Молодцы. Радует.

[Исправлено: Vit, 24.02.2025 - 12:03]

[Исправлено: Vit, 24.02.2025 - 12:24]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 12:22
#3112
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Цитата:
Vit:
Не видел я таких роликов. Телеграмм болото не смотрю.

ну правильно
россия 24 же лучше) Цитата:
Vit:
А то что сжигали колонны российских войск это факт.

а что надо было? мороженое раздавать окупантам? Цитата:
Vit:
ервые месяцы войны были не профессиональным.

точнее первые 36 месяца) Цитата:
Vit:
Ну вроде головы генералов уже полетели за это.

особенно шойгушная
был министр обороны стал председатель совета безопасности-еще выше стал Цитата:
Vit:
Я согласен с тем что Россия не готова была воевать.

ну и хорошо что не готова
Цитата:
Vit:
Интереснно украинцы бы выбрали кокаиного барона зная в какую пропасть он столкнёт страну?

вот тут думаю ничего не изменилось бы в выборе
остался бы порошенко было б хуже Цитата:
maxsaf:
Интересно, тебе продали бы хаты в Челябе, зная как ты Россию будешь помоями обливать?

а я еще поеду куплю
на мнение путина мне начхать
темболее путины приходят и уходят)) Цитата:
Vit:
И образование в челябинске получил.

когда я там образование получал россия была дряхлая диктатура без претензий на фашизм
а потом вову понесло
Цитата:
Vit:
Я давно говорю Россия щедрая душа

нет просто лохушка
Цитата:
Vit:
Учит, помогает а они потом на голову серют

россии не серю
только вашему правительству которое вы по традиции путаете со страной
завтра путина свергнут генералы и будут рассказывать что он детей ел вы тут же переобуетесь облизывая задницы генералов развенчая культ личности
Цитата:
Vit:
Щас роосия с мигрантам уже начала порядок наводить

делает вид что наводит Цитата:
Vit:
Я ему говорю чёт запоздало вы?. Он мне прям моими же словами которые я тут всегда говорю что добро не кто не помнит и кое кому пора отрезать одно место при въезде в РФ. Наконец-то РФ взялось. Молодцы. Радует.

смотри как бы тебе не отрезали)
а то скажут форма ушей у тебя не такая)
кстати ты от российской фирмы по европе ездишь или от нашей?
а то смешно будет, в россии работать некому а они последних работяг выгнали)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16096
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 12:30
#3113
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Цитата:
abaika95:
смотри как бы тебе не отрезали) а то скажут форма ушей у тебя не такая) кстати ты от российской фирмы по европе ездишь или от нашей? а то смешно будет, в россии работать некому а они последних работяг выгнали)

А меня за шо? (с)
Я законопослушный гражданин. В криминале не участвую. В простонародие, простой мужик, коих на земле полно. Я не интересенн не кгб, не ФСБ. Не USAID и тд)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16096
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 12:39
#3114
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Цитата:
Vit:
кстати ты от российской фирмы по европе ездишь или от нашей?

Россию не пускают.
Сегодня в основном мафия беларуская рулит. Немного наши тоже но очень с трудностями. Там много серых схем. Как то Шанхайский писал что в германии видел машины с номером 02(алматы) . Так это вольвы дженлики беларусси с нашими водителями и с нашими номерами кз. Наши чиновники по моей информации все отдали иностранцам. Нам оставили крошки.
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