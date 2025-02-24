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≡ История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для депутатов за взятку в 2 млн тенге в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51212
История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для депутатов за взятку в 2 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 24.02.25 - 10:36
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Прокурор Жомарт ЕЛЕУСЕНОВ заявил, что его ведомство отказывается от заключения процессуального соглашения. И отметил: смягчение наказания "не будет отвечать целям и задачам уголовного законодательства".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17688
Re: История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для...
Отправлено: 24.02.25 - 10:36
#1
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к нам едет ревизор!
поэтому нужна показательная порка
начали с депутатов отдаленных районов
вон прокуратура даже на сделку идти не хочет)
сажать и баста)
потом все ближе к костанаю начнут подбираться
депутатам гор и областного маслихатов-приготовится))
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
421
Re: История о любви к супруге - Реальные сроки запросили для...
Отправлено: 24.02.25 - 12:22
#2
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Ооооооххххххх......., даже сказать нечего, Санта барбара какая-то
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