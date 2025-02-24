Отправлено: - 12:19

из Таджикистана в Россию. Из-за технической неисправности в нем замерзло дизельное топливо.

Цитата:Они стоят по всему Казахстану. Начиная с Балхаша, Караганды и тд выше и выше и вот повезло один до Карабалыка добрался. Едут на летнем топливо. Да в России тепло, но в Казахстане самые суровые зимы. На уровне Магадана. Ну вы же не в первый раз везёте трудяг в Россию . Наверно пора знать что так наплевательски нельзя относится к нашим погодные условиям