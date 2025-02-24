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≡ Почти двум сотням человек, застрявших на трассах, помогли спасатели за выходные в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51212
Почти двум сотням человек, застрявших на трассах, помогли спасатели за выходные в Костанайской области
Отправлено: 24.02.25 - 12:19
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Среди спасенных были взрослые, дети и иностранные граждане, сообщает пресс-служба ДЧС. В субботу, 22 февраля, на трассе Екатеринбург – Алматы – граница РФ помощь потребовалась сразу 70 иностранцам.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16096
Re: Почти двум сотням человек, застрявших на трассах, помогли...
Отправлено: 24.02.25 - 12:19
#1
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Цитата:
из Таджикистана в Россию. Из-за технической неисправности в нем замерзло дизельное топливо.

Они стоят по всему Казахстану. Начиная с Балхаша, Караганды и тд выше и выше и вот повезло один до Карабалыка добрался. Едут на летнем топливо. Да в России тепло, но в Казахстане самые суровые зимы. На уровне Магадана. Ну вы же не в первый раз везёте трудяг в Россию . Наверно пора знать что так наплевательски нельзя относится к нашим погодные условиям
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