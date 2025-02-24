Отправлено: - 10:13

maxsaf:

Кажется, даже "безнадёжные" начинают что-то понимать

Vit:

А Зеленский её уничтожил.

Vit:

Минские соглашения, Стамбульские. Он должен был понимать что за спиной простые люди. На тот момент 40 млн.

Vit:

Где жена Зеленского щас живёт?

Vit:

Где родители его живут? Дети где живут?

Vit:

От Зеленского даже друзья отвернулись с кем он пришёл к власти. Послушайте Богданов, Аристовича

Vit:

езжай на донбас поговори с людьми послушай их че они хотят. А он?

Цитата:тыцзеленский сказал что уйдет с должности если украину примут в натотоесть трамп не о войне печется и украинских ресурсах ему тупо зеленского хочется скинуть за то что тот его не поддержалмстит по детскомуможете там в канаде или россии хоть как визжать и истеритьно маленький смешной квнщик фору пока любому президенту даетна х** послать путинана х** посылать трампа не каждый может)) Цитата:будь на месте зелеснкого янукович не сумешвий договорится с путиным, российские войска украину без выстрела бы заняли и сейчас издевались над украинцами Цитата:а путин это такое чамо в квадрате? типа за него даже разговора не ведем аргументируя что он должен был понимать что везде люди? он напал потому что хотелось, а зеленский должен был сдаться потому что за ним люди?))вот если твоего сына маньяк во дворе захочет изноасиловать, сын должен сдаться потому что мало-ли, вдруг убьют? такая логика у тебя?)) Цитата:знает только зеленский Цитата:тоже знает только зеленскийа дочки путина живут в европепапа воюет якобы с объединённой европой а дочки там налоги платят))и дочка пескова и еще кучу дочек и сыночек)Цитата:арестович никогда в команде зеленского не былЦитата:ну приехал быа там мальчики в трусиках из тувы и рязани седят которые строят вид что они местныеи че с ними разговаривать?путин, езжай в курскую облать, поговори с людьми, чего они хотят? может в составе украины остатся хотят да?