НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 207 из 207«1...205206207
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16084
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 09:50
#3091
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня начинается масленица. Где блины? Хвастаемся
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17681
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 10:13
#3092
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кажется, даже "безнадёжные" начинают что-то понимать

тыц
зеленский сказал что уйдет с должности если украину примут в нато
тоесть трамп не о войне печется и украинских ресурсах ему тупо зеленского хочется скинуть за то что тот его не поддержал
мстит по детскому

можете там в канаде или россии хоть как визжать и истерить
но маленький смешной квнщик фору пока любому президенту дает
на х** послать путина
на х** посылать трампа не каждый может)) Цитата:
Vit:
А Зеленский её уничтожил.

будь на месте зелеснкого янукович не сумешвий договорится с путиным, российские войска украину без выстрела бы заняли и сейчас издевались над украинцами Цитата:
Vit:
Минские соглашения, Стамбульские. Он должен был понимать что за спиной простые люди. На тот момент 40 млн.

а путин это такое чамо в квадрате? типа за него даже разговора не ведем аргументируя что он должен был понимать что везде люди? он напал потому что хотелось, а зеленский должен был сдаться потому что за ним люди?))

вот если твоего сына маньяк во дворе захочет изноасиловать, сын должен сдаться потому что мало-ли, вдруг убьют? такая логика у тебя?)) Цитата:
Vit:
Где жена Зеленского щас живёт?

знает только зеленский Цитата:
Vit:
Где родители его живут? Дети где живут?

тоже знает только зеленский

а дочки путина живут в европе
папа воюет якобы с объединённой европой а дочки там налоги платят))
и дочка пескова и еще кучу дочек и сыночек)
Цитата:
Vit:
От Зеленского даже друзья отвернулись с кем он пришёл к власти. Послушайте Богданов, Аристовича

арестович никогда в команде зеленского не был
Цитата:
Vit:
езжай на донбас поговори с людьми послушай их че они хотят. А он?

ну приехал бы
а там мальчики в трусиках из тувы и рязани седят которые строят вид что они местные
и че с ними разговаривать?

путин, езжай в курскую облать, поговори с людьми, чего они хотят? может в составе украины остатся хотят да?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16084
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 10:19
#3093
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: может в составе украины остатся хотят да?
Мы все видели как "освободители" из всу насилуют и убивают местных курских жителей. Так что врятли они хотят в состав Украины. Так же и донбас посмотрел на сумасшедших с катрюлями и сделал выбор.

[Исправлено: Vit, 24.02.2025 - 10:20]
Профайл
Страница 207 из 207«1...205206207
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS