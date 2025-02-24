Цитата:
maxsaf:
Кажется, даже "безнадёжные" начинают что-то понимать
тыц
зеленский сказал что уйдет с должности если украину примут в нато
тоесть трамп не о войне печется и украинских ресурсах ему тупо зеленского хочется скинуть за то что тот его не поддержал
мстит по детскому
можете там в канаде или россии хоть как визжать и истерить
но маленький смешной квнщик фору пока любому президенту дает
на х** послать путина
на х** посылать трампа не каждый может)) Цитата:
Vit:
А Зеленский её уничтожил.
будь на месте зелеснкого янукович не сумешвий договорится с путиным, российские войска украину без выстрела бы заняли и сейчас издевались над украинцами Цитата:
Vit:
Минские соглашения, Стамбульские. Он должен был понимать что за спиной простые люди. На тот момент 40 млн.
а путин это такое чамо в квадрате? типа за него даже разговора не ведем аргументируя что он должен был понимать что везде люди? он напал потому что хотелось, а зеленский должен был сдаться потому что за ним люди?))
вот если твоего сына маньяк во дворе захочет изноасиловать, сын должен сдаться потому что мало-ли, вдруг убьют? такая логика у тебя?)) Цитата:
Vit:
Где жена Зеленского щас живёт?
знает только зеленский Цитата:
Vit:
Где родители его живут? Дети где живут?
тоже знает только зеленский
а дочки путина живут в европе
папа воюет якобы с объединённой европой а дочки там налоги платят))
и дочка пескова и еще кучу дочек и сыночек)
Цитата:
Vit:
От Зеленского даже друзья отвернулись с кем он пришёл к власти. Послушайте Богданов, Аристовича
арестович никогда в команде зеленского не был
Цитата:
Vit:
езжай на донбас поговори с людьми послушай их че они хотят. А он?
ну приехал бы
а там мальчики в трусиках из тувы и рязани седят которые строят вид что они местные
и че с ними разговаривать?
путин, езжай в курскую облать, поговори с людьми, чего они хотят? может в составе украины остатся хотят да?