maxsaf: Многие приняли как неизбежное развал союза,
Это как барашку ловишь на мясо, а остальные барашки это понимают, мол одного сожрут и это неизбежное, а мы промолчим и дальше будем жить.. Ты сравниваешь тех, кто присягал на Верность Советскому Союзу, с Баранами?
maxsaf: Kairat stayer:С Европой будет намного цивилизованнее
maxsaf: Уже не будет. Даже если теоретически допустить, что конфликт заморозят - все долги Украину заставят отдать. Даже в составе Евросоюза Украина ещё лет сто будет с долгами рассчитываться, мечтая о былых временах.
Цитата:
maxsaf: Kairat stayer:Со временем, если заморозят конфликт, заработает план Маршалла по восстановлению Украины,
maxsaf: Все правильно, чтобы она быстрее начала долги возвращать и вспоминать счастливые домайданные времена при Януковиче с грустинкой.
maxsaf: Кажется, даже "безнадёжные" начинают что-то понимать
Ну так, как раз поступает по мужски! Защищает свою Родину и даже от " союзника", который хочет повесить долги пользуясь положением Украины не только на детей,но и на внуков и правнуков ныне живущих украинцев! В практически безвыходном положении отказался подписывать грабительские соглашение с Трампом! Кроме того сказал, что готов уйти, если это поможет Украине добиться мира на условиях Гарантии безопасности. Выборы в Украине сейчас невозможны в условиях продолжающихся боевых действий, по законам Украины выборы могут состояться не ранее 6 месяцев после отмены военного положения! Я думаю, что Ваши усмешки сейчас выглядят неадекватно и некомпетентно по отношению к Зеленскому! Я если заметили всегда выступаю против некомпетентности.
Родину защищает простой солдат Вася Петренко. А Зеленский её уничтожил. Минские соглашения, Стамбульские. Он должен был понимать что за спиной простые люди. На тот момент 40 млн. Где жена Зеленского щас живёт? Где родители его живут? Дети где живут? Вопрос символический. Они живут вот как раз на своей новой родине, и на Украину им всем плевать.
От Зеленского даже друзья отвернулись с кем он пришёл к власти. Послушайте Богданов, Аристовича и других. Они сами в шоке от поведения клоуна. Они все как один повторяют: он до сих пор играет президента как в кино.
Бог ему дал шанс. Не он начал войну. У клоуна были чистые руки без крови, езжай на донбас поговори с людьми послушай их че они хотят. А он?
Помните ролик как Зеленский приехал с детским броником не на донбас, а на передовую разговаривать с азовцами. И Его знаменитую : мне 42 года я не лох. А на него солдат смотрит ис усмешкой разговаривает. А тот пыжится, скачет, мимикой играет, че то хочет доказать что он крутой а не лох. После этого он решил бороду отрастить что б устрашающи выглядеть а то не кто его в всерьёз не воспринимает. Тьфу на него.
Vit: езжай на донбас поговори с людьми послушай их че они хотят. А он?
С кем с Плотниковым и Пушилиным? Или с российскими гражданами Бородаем и Гиркиным? Мирным людям особо и не нужно было отделение от Украины, а любое государство хоть Испания со своей Каталонией, хоть Россия со своей Чечней борется всегда! Разница между тем же самым Харьковом и Донецком с Луганском в том,что разные люди во главе областей стояли! В Харькове с Николаевым и остальных русскоязычных областях мирные руководители, а в ЛДНР сепаратисты!
Что Харьков или Сумы сейчас за Россию? Или захоти при Януковиче Львов в Польшу, а Закарпатье в Венгрию как бы Путин на это отреагировал бы? Скорее всего призвал бы Януковича выжигать скверну калёным железом, ещё бы и солдат своих подкинул бы!
Vit: Минские соглашения, Стамбульские. Он должен был понимать что за спиной
Виталий, а Путин не должен был понимать, что он с войной в другую страну приходит? Да и война в любом случае была бы даже если бы ЛДНР не было бы! Нужна была война Путину, чтобы Крым навсегда себе забрать, а при возможности сделать из Украины свою марионетку! Что же Путин раз так хотел защитить Донбасс, не пошел отвоевывать его, а побежал на Херсон и Запорожье, дуриком ещё в Киевскую область забежал? Начхать ему было на Донбасс, это был просто повод.
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