Отправлено: - 00:33

Зеленский: Трамп хочет получить 100% надбавки с оказанной Украине помощи

«Это будут выплачивать десять поколений украинцев.

maxsaf:

Kairat stayer:С Европой будет намного цивилизованнее







maxsaf: Уже не будет. Даже если теоретически допустить, что конфликт заморозят - все долги Украину заставят отдать. Даже в составе Евросоюза Украина ещё лет сто будет с долгами рассчитываться, мечтая о былых временах.

maxsaf:

Kairat stayer:Со временем, если заморозят конфликт, заработает план Маршалла по восстановлению Украины,







maxsaf: Все правильно, чтобы она быстрее начала долги возвращать и вспоминать счастливые домайданные времена при Януковиче с грустинкой.

[Исправлено: maxsaf, 24.02.2025 - 01:49]

Кажется, даже "безнадёжные" начинают что-то пониматьЦитата:Цитата:А вот что я год назад писал:Цитата:Цитата: