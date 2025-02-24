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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26762
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 00:09
#3076
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Цитата:
111:
Даже в своем супермаркете готовы терпеть засилье казахского языка,

В моем супермаркете все норм, никакого засилья нету :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43548
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 00:16
#3077
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Цитата:
maxsaf:
Многие приняли как неизбежное развал союза,

Это как барашку ловишь на мясо, а остальные барашки это понимают, мол одного сожрут и это неизбежное, а мы промолчим и дальше будем жить..
Ты сравниваешь тех, кто присягал на Верность Советскому Союзу, с Баранами?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43548
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 00:18
#3078
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Цитата:
maxsaf:
моем супермаркете все норм, никакого засилья

У тебя супермаркет в Казахстане и конкретно в Затобыловке?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43548
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 00:21
#3079
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Цитата:
Гога:
Кто на вас напал ???

Ты не в курсе?
Может она освобождала своих немцев от нас?
Может она дарила нам Свободу?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26762
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 00:30
#3080
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Цитата:
111:
Ты сравниваешь тех, кто присягал на Верность Советскому Союзу, с Баранами?

Нет, я говорил только о тебе :lol:

Цитата:
111:
У тебя супермаркет в Казахстане и конкретно в Затобыловке?

Нет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26762
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 00:33
#3081
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Кажется, даже "безнадёжные" начинают что-то понимать :lol:

Цитата:
Зеленский: Трамп хочет получить 100% надбавки с оказанной Украине помощи


Цитата:
«Это будут выплачивать десять поколений украинцев. 


тыц


А вот что я год назад писал:

Цитата:
maxsaf:
Kairat stayer:С Европой будет намного цивилизованнее



maxsaf: Уже не будет. Даже если теоретически допустить, что конфликт заморозят - все долги Украину заставят отдать. Даже в составе Евросоюза Украина ещё лет сто будет с долгами рассчитываться, мечтая о былых временах.


Цитата:
maxsaf:
Kairat stayer:Со временем, если заморозят конфликт, заработает план Маршалла по восстановлению Украины,



maxsaf: Все правильно, чтобы она быстрее начала долги возвращать и вспоминать счастливые домайданные времена при Януковиче с грустинкой.


[Исправлено: maxsaf, 24.02.2025 - 01:49]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 05:27
#3082
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Цитата:
maxsaf:
Кажется, даже "безнадёжные" начинают что-то понимать

Ну так, как раз поступает по мужски! Защищает свою Родину и даже от " союзника", который хочет повесить долги пользуясь положением Украины не только на детей,но и на внуков и правнуков ныне живущих украинцев! В практически безвыходном положении отказался подписывать грабительские соглашение с Трампом! Кроме того сказал, что готов уйти, если это поможет Украине добиться мира на условиях Гарантии безопасности. Выборы в Украине сейчас невозможны в условиях продолжающихся боевых действий, по законам Украины выборы могут состояться не ранее 6 месяцев после отмены военного положения! Я думаю, что Ваши усмешки сейчас выглядят неадекватно и некомпетентно по отношению к Зеленскому! Я если заметили всегда выступаю против некомпетентности.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 05:30
#3083
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Цитата:
maxsaf:
Кажется, даже "безнадёжные" начинают что-то понимать

Эти усмешки были бы уместны, если бы Вы занимали позицию, схожую с позицией Скептика, но я понимаю правильно или нет, что это не так! Вся эта война для Вас это просто повод позубоскалить :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16084
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 08:27
#3084
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Цитата:
saba:
Родину защищает простой солдат Вася Петренко. А Зеленский её уничтожил. Минские соглашения, Стамбульские. Он должен был понимать что за спиной простые люди. На тот момент 40 млн.
Где жена Зеленского щас живёт?
Где родители его живут? Дети где живут?
Вопрос символический. Они живут вот как раз на своей новой родине, и на Украину им всем плевать.

От Зеленского даже друзья отвернулись с кем он пришёл к власти. Послушайте Богданов, Аристовича и других. Они сами в шоке от поведения клоуна. Они все как один повторяют: он до сих пор играет президента как в кино.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16084
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 08:37
#3085
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Цитата:
saba:

Бог ему дал шанс. Не он начал войну. У клоуна были чистые руки без крови, езжай на донбас поговори с людьми послушай их че они хотят. А он?

Помните ролик как Зеленский приехал с детским броником не на донбас, а на передовую разговаривать с азовцами.
И Его знаменитую : мне 42 года я не лох. А на него солдат смотрит ис усмешкой разговаривает. А тот пыжится, скачет, мимикой играет, че то хочет доказать что он крутой а не лох. После этого он решил бороду отрастить что б устрашающи выглядеть а то не кто его в всерьёз не воспринимает. Тьфу на него. :-x
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 09:24
#3086
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Цитата:
Vit:
езжай на донбас поговори с людьми послушай их че они хотят. А он?

С кем с Плотниковым и Пушилиным? Или с российскими гражданами Бородаем и Гиркиным? Мирным людям особо и не нужно было отделение от Украины, а любое государство хоть Испания со своей Каталонией, хоть Россия со своей Чечней борется всегда! Разница между тем же самым Харьковом и Донецком с Луганском в том,что разные люди во главе областей стояли! В Харькове с Николаевым и остальных русскоязычных областях мирные руководители, а в ЛДНР сепаратисты!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 09:29
#3087
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Что Харьков или Сумы сейчас за Россию? Или захоти при Януковиче Львов в Польшу, а Закарпатье в Венгрию как бы Путин на это отреагировал бы? Скорее всего призвал бы Януковича выжигать скверну калёным железом, ещё бы и солдат своих подкинул бы!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 09:33
#3088
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Чечню то как знатно он бомбил с применением авиации! Чего на Донбассе и не наблюдалось.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 09:40
#3089
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Цитата:
Vit:
Минские соглашения, Стамбульские. Он должен был понимать что за спиной

Виталий, а Путин не должен был понимать, что он с войной в другую страну приходит? Да и война в любом случае была бы даже если бы ЛДНР не было бы! Нужна была война Путину, чтобы Крым навсегда себе забрать, а при возможности сделать из Украины свою марионетку! Что же Путин раз так хотел защитить Донбасс, не пошел отвоевывать его, а побежал на Херсон и Запорожье, дуриком ещё в Киевскую область забежал? Начхать ему было на Донбасс, это был просто повод.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16084
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 09:45
#3090
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saba: Скорей бы мир. Пофиг на каких условиях, пусть потом решают хоть 100 лет переговариваются. Люди гибнут. В детей в спину стреляют всякие наёмники как на сафари.
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