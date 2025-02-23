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≡ Взгляд с огорода - Один день из жизни сельского участкового в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51209
Взгляд с огорода - Один день из жизни сельского участкового в Костанайской области
Отправлено: 23.02.25 - 12:39
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- Знакомство с гражданами - это первый пункт, - говорит участковый инспектор полиции Владимировского сельского округа Костанайского района Кемельбай КАБАШИЕВ. - Мы ведь должны знать и хороших, и плохих людей. Тесно с ними взаимодействовать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43548
Re: Взгляд с огорода - Один день из жизни сельского участкового...
Отправлено: 23.02.25 - 12:39
#1
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Хотелось съязвить, но да, есть такие полицейские участковые в деревнях, знаю, что они человечные что ли какие то.
Ну это конечно круто, знать что хоть такие есть еще в полиции..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7654
Re: Взгляд с огорода - Один день из жизни сельского участкового...
Отправлено: 23.02.25 - 14:15
#2
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Цитата:
111:
хоть такие есть еще в полиции..


Они ВСЕ с института начинают так: - потом по мере продвижения по службе, звания и опыта работы превращаются в ДРУГИХ.

В большей степени этому мы и САМИ способствуем: - нам неохота нести за какую либо вольную или невольную содеянную провинность ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и мы начинаем с ними ДОГОВАРИВАТЬСЯ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7430
Re: Взгляд с огорода - Один день из жизни сельского участкового...
Отправлено: 24.02.25 - 06:53
#3
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Мне 26 лет. Родителей давно нет в живых, - поделился Виктор, еле сдерживая слезы. 
Пусть приедет в Рудный,помогу пропиской,жильем и работой,главное чтобы не пил....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16084
Re: Взгляд с огорода - Один день из жизни сельского участкового...
Отправлено: 24.02.25 - 08:48
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Пусть приедет в Рудный,помогу пропиской,жильем и работой,главное чтобы не пил....

Жалко парня. Помоги ему раз можешь. Первое чем нужно помочь это проблема с алкоголем. Он ещё молодой и не поздно полностью утонуть в стакане.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16084
Re: Взгляд с огорода - Один день из жизни сельского участкового...
Отправлено: 24.02.25 - 08:53
#5
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У нас в молодости в нашей компании были двое детдомовских, в общаге жили. Мы ещё учились а они работали, самостоятельные были. При деньгах своих а мы все с мамкиными деньгами и харчи кушали родительские.
Мы на них смотрели как на серьёзных взрослых ребят хотя одногодки.
Потом год за годом, шаг за шагом они утонули в бутылке. Всё потеряли, общагу, работу, документы где то по пьяне посеяли. Превратились в бомжей. :-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16084
Re: Взгляд с огорода - Один день из жизни сельского участкового...
Отправлено: 24.02.25 - 09:10
#6
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Цитата:
даже предоставили справку о том, что работаю учителем и моя зарплата составляет

Всех учителей срочно на курсы, повышение квалификации. По программе как выживать в современном мире и не быть обманутым. Пусть детей учат с первого класса этому. Учитель должен иди в ногу со временем.
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