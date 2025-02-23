Отправлено: - 09:10

даже предоставили справку о том, что работаю учителем и моя зарплата составляет

Цитата:Всех учителей срочно на курсы, повышение квалификации. По программе как выживать в современном мире и не быть обманутым. Пусть детей учат с первого класса этому. Учитель должен иди в ногу со временем.