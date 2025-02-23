Отправлено: - 13:12

Эл-починно:

Тебя спростить забыли. Ты вообще служил? Вот и помалкивай в тряпочку, не твой праздник!

Цитата:Ну тот кто присягнул одной стране и раграбив ее побежал прислуживать другой, которая на нас напала, думаю это еще хуже..