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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43548
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 13:12
#3061
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Цитата:
Эл-починно:
Тебя спростить забыли. Ты вообще служил? Вот и помалкивай в тряпочку, не твой праздник!

Ну тот кто присягнул одной стране и раграбив ее побежал прислуживать другой, которая на нас напала, думаю это еще хуже..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7654
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 13:14
#3062
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Цитата:
Эл-починно:
То не перезагружается, то в двойне отправляет.


Это у вас интернет - ПЛОХОЙ; в таких странах как ФРГ, Япония и пр - интернет - НЕВАЖНЫЙ, у нас лучше.
Это не я, это Мусин сказал- бывший министр цифры, сейчас в Казахтелекоме сидит- тоже интернетом заправляет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4033
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 13:21
#3063
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Цитата:
ACROS:
Это у вас интернет - ПЛОХОЙ

Да я так сразу и подумал было, удивляет другое, IP TV без проблем ;-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2142
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 15:30
#3064
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Цитата:
таноми52:

Спасибо!

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4200
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 16:39
#3065
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Цитата:
111:
До Львова дошли? Куда вперед то? Несчастную деревню Покровск не можем взять..


"Скорее дайте амбразуру, я знаю кем её заткнуть..." :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7160
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 17:24
#3066
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Цитата:
таноми52:
Скорее дайте амбразуру, я

Амбразуры кончились, в наличии только траншеи, на худой конец окоп!
Д.Трамп!
P .S В дальнейшем дефицит будет расти!

[Исправлено: saba, 23.02.2025 - 18:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43548
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 17:31
#3067
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Цитата:
таноми52:
Скорее дайте амбразуру, я знаю кем её заткнуть

Растерянность и отчаяние..
Три года позора..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4033
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 17:38
#3068
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Цитата:
111:
Три года позора..

Ну хоть что то осознал, уже хорошо.
Больше не позорься так тут.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6631
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 18:31
#3069
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Всем доброго вечера в уютной обстановке, хорошего отдыха и настроения!
Всех служивших в СА, с праздником 23 февраля, остальным хорошей погоды в доме и душе, всё будет хорошо!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16076
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 21:30
#3070
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Цитата:
Козлов я:
Неожиданно. Я удивлён.
Вы одногодки с моим батей. Но при этом имеете хорошее чувство юмора. Смотрю редко стали забегать. Берегите себя. Здоровье самое важно сегодня.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11607
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 22:27
#3071
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Цитата:
111:
которая на нас напала,

---Кто на вас напал ??? :-x
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7160
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 22:33
#3072
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Цитата:
Гога:
Кто на вас напал

НАТА она всегда и на всех нападает!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43548
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 23:38
#3073
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Хех..
Тех кого поздравляют с 23м февраля, это те, кто не смог защитить Родину, а это Советский Союз, это раз.
И второе, кто не смог защитить Россию матушку от Украинских нацистов, кто просто тупил в тырнете, мол я патриот России и хочу ее защищать только потому, что я Z-патриот и отсиживаюсь три года в Казахстане!
И теперь поздравляют друг друга с тем, что только омереканец спас из всех от этого, чтоб понты по защите России не превратились в их реальность и их не послал Путин в штурма смерти..
Это три..
Личное ОЧЬко, это самое важное у зетпатриотов..
Даже в своем супермаркете готовы терпеть засилье казахского языка, чтоб не поехать на ПМЖ в Россию во время бойни русских против русских..
Вот так у нас выглядят эти горе патриоты..

[Исправлено: 111, 24.02.2025 - 00:46]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1358
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 23:41
#3074
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Цитата:
saba:
НАТА она всегда и на всех нападает!

то хорошо, что ната есть! а то ж, представьте, все прихожане церкви святого ссыкунданта великомученика помимо описаний своих обычных фантасмагорий ещё бы и про инопланетян на голубом глазу вещали. ибо сказано в их священном писании "...но поелику не мог ты узреть причины для сцаты блаженно, то мысли твоя отвращены от истинной веры, и на суде божием зачтется тебе это в столбец кредита..". тут хошь не хошь пришлось бы выдумывать марсиан или нибируанцев если б нату сознательные граждане не сотворили.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26762
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 00:05
#3075
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Цитата:
111:
Тех кого поздравляют с 23м февраля, это те, кто не смог защитить Родину, а это Советский Союз, это раз.

Ты так часто об этом говоришь, что складывается впечатление, что ты больше всех переживаешь, что не смог спасти и защитить союз. Многие приняли как неизбежное развал союза, а бы все ещё видишь себя, что не пошел защищать. Я не знаю большего "совк...чера", чем ты :lol:

[Исправлено: maxsaf, 24.02.2025 - 01:06]
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