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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 13:12
Цитата:
Ну тот кто присягнул одной стране и раграбив ее побежал прислуживать другой, которая на нас напала, думаю это еще хуже..
Эл-починно:
Тебя спростить забыли. Ты вообще служил? Вот и помалкивай в тряпочку, не твой праздник!
Тебя спростить забыли. Ты вообще служил? Вот и помалкивай в тряпочку, не твой праздник!
Ну тот кто присягнул одной стране и раграбив ее побежал прислуживать другой, которая на нас напала, думаю это еще хуже..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7654
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 13:14
Цитата:
Это у вас интернет - ПЛОХОЙ; в таких странах как ФРГ, Япония и пр - интернет - НЕВАЖНЫЙ, у нас лучше.
Это не я, это Мусин сказал- бывший министр цифры, сейчас в Казахтелекоме сидит- тоже интернетом заправляет.
Эл-починно:
То не перезагружается, то в двойне отправляет.
То не перезагружается, то в двойне отправляет.
Это у вас интернет - ПЛОХОЙ; в таких странах как ФРГ, Япония и пр - интернет - НЕВАЖНЫЙ, у нас лучше.
Это не я, это Мусин сказал- бывший министр цифры, сейчас в Казахтелекоме сидит- тоже интернетом заправляет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 13:21
Цитата:
Да я так сразу и подумал было, удивляет другое, IP TV без проблем
ACROS:
Это у вас интернет - ПЛОХОЙ
Это у вас интернет - ПЛОХОЙ
Да я так сразу и подумал было, удивляет другое, IP TV без проблем
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2142
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 15:30
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4200
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 16:39
Цитата:
"Скорее дайте амбразуру, я знаю кем её заткнуть..."
111:
До Львова дошли? Куда вперед то? Несчастную деревню Покровск не можем взять..
До Львова дошли? Куда вперед то? Несчастную деревню Покровск не можем взять..
"Скорее дайте амбразуру, я знаю кем её заткнуть..."
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7160
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 17:24
Цитата:
Амбразуры кончились, в наличии только траншеи, на худой конец окоп!
Д.Трамп!
P .S В дальнейшем дефицит будет расти!
[Исправлено: saba, 23.02.2025 - 18:24]
таноми52:
Скорее дайте амбразуру, я
Скорее дайте амбразуру, я
Амбразуры кончились, в наличии только траншеи, на худой конец окоп!
Д.Трамп!
P .S В дальнейшем дефицит будет расти!
[Исправлено: saba, 23.02.2025 - 18:24]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 17:31
Цитата:
Растерянность и отчаяние..
Три года позора..
таноми52:
Скорее дайте амбразуру, я знаю кем её заткнуть
Скорее дайте амбразуру, я знаю кем её заткнуть
Растерянность и отчаяние..
Три года позора..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 17:38
Цитата:
Ну хоть что то осознал, уже хорошо.
Больше не позорься так тут.
111:
Три года позора..
Три года позора..
Ну хоть что то осознал, уже хорошо.
Больше не позорься так тут.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6631
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 18:31
Всем доброго вечера в уютной обстановке, хорошего отдыха и настроения!
Всех служивших в СА, с праздником 23 февраля, остальным хорошей погоды в доме и душе, всё будет хорошо!
Всех служивших в СА, с праздником 23 февраля, остальным хорошей погоды в доме и душе, всё будет хорошо!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16076
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 21:30
Цитата:
Вы одногодки с моим батей. Но при этом имеете хорошее чувство юмора. Смотрю редко стали забегать. Берегите себя. Здоровье самое важно сегодня.
Козлов я:Неожиданно. Я удивлён.
Вы одногодки с моим батей. Но при этом имеете хорошее чувство юмора. Смотрю редко стали забегать. Берегите себя. Здоровье самое важно сегодня.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11607
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 22:27
Цитата:
---Кто на вас напал ???
111:
которая на нас напала,
которая на нас напала,
---Кто на вас напал ???
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7160
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 22:33
Цитата:
НАТА она всегда и на всех нападает!
Гога:
Кто на вас напал
Кто на вас напал
НАТА она всегда и на всех нападает!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 23:38
Хех..
Тех кого поздравляют с 23м февраля, это те, кто не смог защитить Родину, а это Советский Союз, это раз.
И второе, кто не смог защитить Россию матушку от Украинских нацистов, кто просто тупил в тырнете, мол я патриот России и хочу ее защищать только потому, что я Z-патриот и отсиживаюсь три года в Казахстане!
И теперь поздравляют друг друга с тем, что только омереканец спас из всех от этого, чтоб понты по защите России не превратились в их реальность и их не послал Путин в штурма смерти..
Это три..
Личное ОЧЬко, это самое важное у зетпатриотов..
Даже в своем супермаркете готовы терпеть засилье казахского языка, чтоб не поехать на ПМЖ в Россию во время бойни русских против русских..
Вот так у нас выглядят эти горе патриоты..
[Исправлено: 111, 24.02.2025 - 00:46]
Тех кого поздравляют с 23м февраля, это те, кто не смог защитить Родину, а это Советский Союз, это раз.
И второе, кто не смог защитить Россию матушку от Украинских нацистов, кто просто тупил в тырнете, мол я патриот России и хочу ее защищать только потому, что я Z-патриот и отсиживаюсь три года в Казахстане!
И теперь поздравляют друг друга с тем, что только омереканец спас из всех от этого, чтоб понты по защите России не превратились в их реальность и их не послал Путин в штурма смерти..
Это три..
Личное ОЧЬко, это самое важное у зетпатриотов..
Даже в своем супермаркете готовы терпеть засилье казахского языка, чтоб не поехать на ПМЖ в Россию во время бойни русских против русских..
Вот так у нас выглядят эти горе патриоты..
[Исправлено: 111, 24.02.2025 - 00:46]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1358
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 23:41
Цитата:
то хорошо, что ната есть! а то ж, представьте, все прихожане церкви святого ссыкунданта великомученика помимо описаний своих обычных фантасмагорий ещё бы и про инопланетян на голубом глазу вещали. ибо сказано в их священном писании "...но поелику не мог ты узреть причины для сцаты блаженно, то мысли твоя отвращены от истинной веры, и на суде божием зачтется тебе это в столбец кредита..". тут хошь не хошь пришлось бы выдумывать марсиан или нибируанцев если б нату сознательные граждане не сотворили.
saba:
НАТА она всегда и на всех нападает!
НАТА она всегда и на всех нападает!
то хорошо, что ната есть! а то ж, представьте, все прихожане церкви святого ссыкунданта великомученика помимо описаний своих обычных фантасмагорий ещё бы и про инопланетян на голубом глазу вещали. ибо сказано в их священном писании "...но поелику не мог ты узреть причины для сцаты блаженно, то мысли твоя отвращены от истинной веры, и на суде божием зачтется тебе это в столбец кредита..". тут хошь не хошь пришлось бы выдумывать марсиан или нибируанцев если б нату сознательные граждане не сотворили.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26762
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.02.25 - 00:05
Цитата:
Ты так часто об этом говоришь, что складывается впечатление, что ты больше всех переживаешь, что не смог спасти и защитить союз. Многие приняли как неизбежное развал союза, а бы все ещё видишь себя, что не пошел защищать. Я не знаю большего "совк...чера", чем ты
[Исправлено: maxsaf, 24.02.2025 - 01:06]
111:
Тех кого поздравляют с 23м февраля, это те, кто не смог защитить Родину, а это Советский Союз, это раз.
Тех кого поздравляют с 23м февраля, это те, кто не смог защитить Родину, а это Советский Союз, это раз.
Ты так часто об этом говоришь, что складывается впечатление, что ты больше всех переживаешь, что не смог спасти и защитить союз. Многие приняли как неизбежное развал союза, а бы все ещё видишь себя, что не пошел защищать. Я не знаю большего "совк...чера", чем ты
[Исправлено: maxsaf, 24.02.2025 - 01:06]
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