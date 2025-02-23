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≡ Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51208
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 17:36
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Изучат исполнение бюджетов и других регионов страны. Президент дал такое поручение председателю Высшей аудиторской палаты Алихану Смаилову.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7160
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 22:29
#15
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Извиняюсь за чиновничий ликбез!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11607
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 22:34
#16
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Цитата:
111:
Трамп приказал?

-----Лишь ляпнуть что нибудь :lol: :lol: :lol:
Профайл
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