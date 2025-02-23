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≡ Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51208
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 17:36
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Изучат исполнение бюджетов и других регионов страны. Президент дал такое поручение председателю Высшей аудиторской палаты Алихану Смаилову.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2142
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 17:36
#1
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Одно интересно: аудит будут делать для "галочки" или по итогам будет раздача "наград"? Кого-нибудь посОдЮт?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43543
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 17:41
#2
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Трамп приказал?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4033
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 17:49
#3
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Цитата:
111:
Трамп приказал?

Тупизм зашкаливает, откуда Трамп вообще может знать о Кустанайской области! :lol:
Это же для СШАсовцев, совершенно секретно. 8-)
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
705
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 17:55
#4
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Пора уже выявить, кто жил за счет бюджетных средств. поскольку бюджет реально разворовывается мечтателями и иждивенцами!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7160
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 18:28
#5
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Цитата:
Skeptic:
аудит будут

Ну Смаилов, здесь вроде на своём месте, разговаривать с народом не надо, а считать он умеет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17680
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 20:54
#6
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Щас срочно начнут урезать бабки на фонтаны и клумбы при этом оставив на всякие форумы,съезды и слеты
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43543
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 21:22
#7
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Цитата:
Эл-починно:
Тупизм зашкаливает, откуда Трамп вообще может знать о Кустанайской области!

Трамп не знает кто такой Токаев?
Действительно, вы там что то по Задорнову..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7654
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 21:34
#8
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Цитата:
saba:
разговаривать с народом не надо,


А, нынешнего куда??
Тоже НЕ МОЖЕТ разговаривать- недавно я его прослушал: - какой то гнусавенький голосок, ломающий басочек как у формирующего школьника.

Цитата:
abaika95:
начнут урезать бабки на фонтаны и клумбы


Лишь бы на ВЫВОЗКУ старых ДИВАНОВ оставили:- как минимум ПЯТЬСОТ миллионов тенге, а то люди уже настроились - НЕ ВЫВОЗИТЬ, раз аким пообещал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7654
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 21:47
#9
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Цитата:
Skeptic:
Кого-нибудь посОдЮт?



Если только из "староказахстанцев" и то навряд ли.

Цитата:
Skeptic:
аудит будут делать для "галочки




Наверное для "галочки": - сами посудите: - выявлено:862 000 000 000- возвращено:135 000 000 000 = где оставшие:-727 000 000 000 тенге.

И какой МИЗЕРНЫЙ рост возвращенного воровства- за 2023 год -27 000 000 000 тенге и за 2024 год - 135 000 000 000 тенге.

И это только ВЫЯВЛЕНО и ВОЗВРАЩЕНО, а сколько - НЕ ВЫЯВЛЕНО и НЕ ВОЗВРАЩЕНО: - там же тоже не лохи, а ОПЫТНЫЕ бухгалтера сидят и все ХОДЫ-ВЫХОДЫ они знают.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7160
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 22:06
#10
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Цитата:
ACROS:
нынешнего куда??

Туда же, на второстепенную должность, как премьер он не тянет, даже как плохой премьер, несамостоятельная фигура, даже Жумангарин своими антинародным инициативами на его фоне выделяется! А он просто никакой!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7160
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 22:11
#11
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Цитата:
ACROS:
для "галочки

Аудит это просто подсчёты, выявление нерациональных расходов, это даже не про коррупцию. Они выявляют, а решение по выявленным фактам принимают скорее всего даже не президент, а АП. Президент только оформляет решение своей подписью, понятно по громким делам президент лично может что-то решить, а это рутина, какой документ принесут на подпись, он глубоко вникать не будет!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7160
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 22:16
#12
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Цитата:
ACROS:
выявлено:862 000 000 000- возвращено:135 000 000 000 = где оставшие:-727

Нарушения это не значит, что деньги ушли в никуда, часть из них была потрачена правильно, но с нарушениями бюрократической составляющей и эти деньги не возвращают, а выдают рекомендации документы переоформить, если проще сказать!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7160
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 22:22
#13
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Цитата:
Skeptic:
Кого-нибудь посОдЮт?

То же самое, сажают за преступления, за это отвечает Антикор, а это Высшая аудиторская палата, это про косяки в бухгалтерии больше, здесь не сажают, а исправляют ошибки! Они тоже приносят ущерб государству, но не носят криминального характера.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7160
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 22:27
#14
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Ещё один пример для ясности, если возникла какая-то форс мажорная ситуация, и аким чтобы разрешить ситуацию взял деньги на это из другого раздела бюджета то это будет грубое нарушение, хоть аким действовал исходя даже из заботы о безопасности населения! В глазах аудиторской палаты это будет то самое выявленное нарушение!
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