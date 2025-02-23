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Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51208
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 17:36
Изучат исполнение бюджетов и других регионов страны. Президент дал такое поручение председателю Высшей аудиторской палаты Алихану Смаилову.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2142
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 17:36
Одно интересно: аудит будут делать для "галочки" или по итогам будет раздача "наград"? Кого-нибудь посОдЮт?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43543
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 17:41
Трамп приказал?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4033
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 17:49
Цитата:
Тупизм зашкаливает, откуда Трамп вообще может знать о Кустанайской области!
Это же для СШАсовцев, совершенно секретно.
111:
Трамп приказал?
Трамп приказал?
Тупизм зашкаливает, откуда Трамп вообще может знать о Кустанайской области!
Это же для СШАсовцев, совершенно секретно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 705
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 17:55
Пора уже выявить, кто жил за счет бюджетных средств. поскольку бюджет реально разворовывается мечтателями и иждивенцами!
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 18:28
Цитата:
Ну Смаилов, здесь вроде на своём месте, разговаривать с народом не надо, а считать он умеет.
Skeptic:
аудит будут
аудит будут
Ну Смаилов, здесь вроде на своём месте, разговаривать с народом не надо, а считать он умеет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17680
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 20:54
Щас срочно начнут урезать бабки на фонтаны и клумбы при этом оставив на всякие форумы,съезды и слеты
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43543
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 21:22
Цитата:
Трамп не знает кто такой Токаев?
Действительно, вы там что то по Задорнову..
Эл-починно:
Тупизм зашкаливает, откуда Трамп вообще может знать о Кустанайской области!
Тупизм зашкаливает, откуда Трамп вообще может знать о Кустанайской области!
Трамп не знает кто такой Токаев?
Действительно, вы там что то по Задорнову..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7654
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 21:34
Цитата:
А, нынешнего куда??
Тоже НЕ МОЖЕТ разговаривать- недавно я его прослушал: - какой то гнусавенький голосок, ломающий басочек как у формирующего школьника.
Цитата:
Лишь бы на ВЫВОЗКУ старых ДИВАНОВ оставили:- как минимум ПЯТЬСОТ миллионов тенге, а то люди уже настроились - НЕ ВЫВОЗИТЬ, раз аким пообещал.
saba:
разговаривать с народом не надо,
разговаривать с народом не надо,
А, нынешнего куда??
Тоже НЕ МОЖЕТ разговаривать- недавно я его прослушал: - какой то гнусавенький голосок, ломающий басочек как у формирующего школьника.
Цитата:
abaika95:
начнут урезать бабки на фонтаны и клумбы
начнут урезать бабки на фонтаны и клумбы
Лишь бы на ВЫВОЗКУ старых ДИВАНОВ оставили:- как минимум ПЯТЬСОТ миллионов тенге, а то люди уже настроились - НЕ ВЫВОЗИТЬ, раз аким пообещал.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7654
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 21:47
Цитата:
Если только из "староказахстанцев" и то навряд ли.
Цитата:
Наверное для "галочки": - сами посудите: - выявлено:862 000 000 000- возвращено:135 000 000 000 = где оставшие:-727 000 000 000 тенге.
И какой МИЗЕРНЫЙ рост возвращенного воровства- за 2023 год -27 000 000 000 тенге и за 2024 год - 135 000 000 000 тенге.
И это только ВЫЯВЛЕНО и ВОЗВРАЩЕНО, а сколько - НЕ ВЫЯВЛЕНО и НЕ ВОЗВРАЩЕНО: - там же тоже не лохи, а ОПЫТНЫЕ бухгалтера сидят и все ХОДЫ-ВЫХОДЫ они знают.
Skeptic:
Кого-нибудь посОдЮт?
Кого-нибудь посОдЮт?
Если только из "староказахстанцев" и то навряд ли.
Цитата:
Skeptic:
аудит будут делать для "галочки
аудит будут делать для "галочки
Наверное для "галочки": - сами посудите: - выявлено:862 000 000 000- возвращено:135 000 000 000 = где оставшие:-727 000 000 000 тенге.
И какой МИЗЕРНЫЙ рост возвращенного воровства- за 2023 год -27 000 000 000 тенге и за 2024 год - 135 000 000 000 тенге.
И это только ВЫЯВЛЕНО и ВОЗВРАЩЕНО, а сколько - НЕ ВЫЯВЛЕНО и НЕ ВОЗВРАЩЕНО: - там же тоже не лохи, а ОПЫТНЫЕ бухгалтера сидят и все ХОДЫ-ВЫХОДЫ они знают.
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 22:06
Цитата:
Туда же, на второстепенную должность, как премьер он не тянет, даже как плохой премьер, несамостоятельная фигура, даже Жумангарин своими антинародным инициативами на его фоне выделяется! А он просто никакой!
ACROS:
нынешнего куда??
нынешнего куда??
Туда же, на второстепенную должность, как премьер он не тянет, даже как плохой премьер, несамостоятельная фигура, даже Жумангарин своими антинародным инициативами на его фоне выделяется! А он просто никакой!
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 22:11
Цитата:
Аудит это просто подсчёты, выявление нерациональных расходов, это даже не про коррупцию. Они выявляют, а решение по выявленным фактам принимают скорее всего даже не президент, а АП. Президент только оформляет решение своей подписью, понятно по громким делам президент лично может что-то решить, а это рутина, какой документ принесут на подпись, он глубоко вникать не будет!
ACROS:
для "галочки
для "галочки
Аудит это просто подсчёты, выявление нерациональных расходов, это даже не про коррупцию. Они выявляют, а решение по выявленным фактам принимают скорее всего даже не президент, а АП. Президент только оформляет решение своей подписью, понятно по громким делам президент лично может что-то решить, а это рутина, какой документ принесут на подпись, он глубоко вникать не будет!
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 22:16
Цитата:
Нарушения это не значит, что деньги ушли в никуда, часть из них была потрачена правильно, но с нарушениями бюрократической составляющей и эти деньги не возвращают, а выдают рекомендации документы переоформить, если проще сказать!
ACROS:
выявлено:862 000 000 000- возвращено:135 000 000 000 = где оставшие:-727
выявлено:862 000 000 000- возвращено:135 000 000 000 = где оставшие:-727
Нарушения это не значит, что деньги ушли в никуда, часть из них была потрачена правильно, но с нарушениями бюрократической составляющей и эти деньги не возвращают, а выдают рекомендации документы переоформить, если проще сказать!
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 22:22
Цитата:
То же самое, сажают за преступления, за это отвечает Антикор, а это Высшая аудиторская палата, это про косяки в бухгалтерии больше, здесь не сажают, а исправляют ошибки! Они тоже приносят ущерб государству, но не носят криминального характера.
Skeptic:
Кого-нибудь посОдЮт?
Кого-нибудь посОдЮт?
То же самое, сажают за преступления, за это отвечает Антикор, а это Высшая аудиторская палата, это про косяки в бухгалтерии больше, здесь не сажают, а исправляют ошибки! Они тоже приносят ущерб государству, но не носят криминального характера.
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 22:27
Ещё один пример для ясности, если возникла какая-то форс мажорная ситуация, и аким чтобы разрешить ситуацию взял деньги на это из другого раздела бюджета то это будет грубое нарушение, хоть аким действовал исходя даже из заботы о безопасности населения! В глазах аудиторской палаты это будет то самое выявленное нарушение!
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