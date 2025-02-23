Отправлено: - 21:47

Skeptic:

Кого-нибудь посОдЮт?

Skeptic:

аудит будут делать для "галочки

Цитата:Если только из "староказахстанцев" и то навряд ли.Цитата:Наверное для "галочки": - сами посудите: - выявлено:862 000 000 000- возвращено:135 000 000 000 = где оставшие:-727 000 000 000 тенге.И какой МИЗЕРНЫЙ рост возвращенного воровства- за 2023 год -27 000 000 000 тенге и за 2024 год - 135 000 000 000 тенге.И это только ВЫЯВЛЕНО и ВОЗВРАЩЕНО, а сколько - НЕ ВЫЯВЛЕНО и НЕ ВОЗВРАЩЕНО: - там же тоже не лохи, а ОПЫТНЫЕ бухгалтера сидят и все ХОДЫ-ВЫХОДЫ они знают.