Отправлено: - 21:26

Добринцофф:

обычное узаконненное вымогательство денег с граждан,пора бы с этим уже смириться и забить

Цитата:За 25 лет фермерства чего только не было УЗАКОНЕННОГО или же как ОНИ любят это называть:- СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО бизнеса: - и содержание футбольного клуба "ТОБОЛ"; и и бесконечные юбилеи города; и содержание партии "Нур Отан"; и местные различные фонды; и помощь погорельцам и помощь утопленникам; спонсорство различных спортивных и культурных мероприятии; оплата поездки группы школьников и бюджетников на ЭКСПО-17 и много чего такого о которых я уже и забыл.По деньгам примерно я недавно подсчитал: - это ТРИ трёхкомнатные квартиры класса ЭЛИТ, в домах Айткужинова.