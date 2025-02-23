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≡ "Накопления обесцениваются" - Казахстанка возмутилась инвестициями ЕНПФ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51208
"Накопления обесцениваются" - Казахстанка возмутилась инвестициями ЕНПФ
Отправлено: 23.02.25 - 17:07
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- Зашла проверить пенсионку. Мало того, что наши накопления обесцениваются благодаря инфляции, нестабильности тенге, ретроградного Меркурия и направления ветра, так еще и у меня инвестиционный доход минус 300 тыс., - написала казахстанка Оксана СОРОКИНА в соцсети Threads
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10241
Re: "Накопления обесцениваются" - Казахстанка...
Отправлено: 23.02.25 - 17:07
#1
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Пенсионка,ОСМС-это просто обычное узаконненное вымогательство денег с граждан,пора бы с этим уже смириться и забить.
Я за 20 лет трудовой деятельности насобирал пенсинных накоплений на 1.7 млн тенге.
Да,здравствует обеспеченная старость :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7654
Re: "Накопления обесцениваются" - Казахстанка...
Отправлено: 23.02.25 - 21:26
#2
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Цитата:
Добринцофф:
обычное узаконненное вымогательство денег с граждан,пора бы с этим уже смириться и забить


За 25 лет фермерства чего только не было УЗАКОНЕННОГО или же как ОНИ любят это называть:- СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО бизнеса: - и содержание футбольного клуба "ТОБОЛ"; и и бесконечные юбилеи города; и содержание партии "Нур Отан"; и местные различные фонды; и помощь погорельцам и помощь утопленникам; спонсорство различных спортивных и культурных мероприятии; оплата поездки группы школьников и бюджетников на ЭКСПО-17 и много чего такого о которых я уже и забыл.

По деньгам примерно я недавно подсчитал: - это ТРИ трёхкомнатные квартиры класса ЭЛИТ, в домах Айткужинова.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16076
Re: "Накопления обесцениваются" - Казахстанка...
Отправлено: 23.02.25 - 21:46
#3
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Не согласен с Оксаной Сорокиной. Наоборот надо вкладывать в наши железные дороги это перспективно а не в азон итд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7654
Re: "Накопления обесцениваются" - Казахстанка...
Отправлено: 23.02.25 - 22:01
#4
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Цитата:
Vit:
надо вкладывать в наши железные дороги э


Самое лучшее - это ДЕПОЗИТ- стабильно ЧЕТЫРНАДЦАТЬ процентов.
Что голову ломать: - тем более, вроде как бы НацБанк собирается поднять процент депозитария ещё на чуть-чуть.
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