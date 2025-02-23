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≡ Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51208
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 17:36
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Изучат исполнение бюджетов и других регионов страны. Президент дал такое поручение председателю Высшей аудиторской палаты Алихану Смаилову.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2142
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 17:36
#1
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Одно интересно: аудит будут делать для "галочки" или по итогам будет раздача "наград"? Кого-нибудь посОдЮт?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43542
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 17:41
#2
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Трамп приказал?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4033
Токаев поручил проверить, как Костанайская область распоряжается бюджетом
Отправлено: 23.02.25 - 17:49
#3
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Цитата:
111:
Трамп приказал?

Тупизм зашкаливает, откуда Трамп вообще может знать о Кустанайской области! :lol:
Это же для СШАсовцев, совершенно секретно. 8-)
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
705
Re: Токаев поручил проверить, как Костанайская область...
Отправлено: 23.02.25 - 17:55
#4
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Пора уже выявить, кто жил за счет бюджетных средств. поскольку бюджет реально разворовывается мечтателями и иждивенцами!
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