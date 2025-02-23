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≡ Их счастливый позывной - «Найден. Жив». Волонтерство - не обязательство, говорят в поисковом отряде Костаная, а желание и образ жизни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51208
Их счастливый позывной - «Найден. Жив». Волонтерство - не обязательство, говорят в поисковом отряде Костаная, а желание и образ жизни
Отправлено: 23.02.25 - 17:40
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Они воспринимают любого пропавшего как родного и могут сорваться среди ночи в неизвестность. Это солдаты без строя, братья-сестры без родства, а иногда - ангелы-спасители. Без крыльев, но с шевроном «ДОС». И их 3 500 человек, считай, как бригада в армии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43542
Re: Их счастливый позывной - «Найден. Жив». Волонтерство - не...
Отправлено: 23.02.25 - 17:40
#1
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Цитата:
10 погибших 

Погибших кто то убивает?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4033
Их счастливый позывной - «Найден. Жив». Волонтерство - не обязательство, говорят в поисковом отряде Костаная, а желание и образ жизни
Отправлено: 23.02.25 - 17:50
#2
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Цитата:
111:
Погибших кто то убивает?

И тут тупизм зашкаливает! А что погибают только от убийства?
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