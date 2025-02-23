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Они воспринимают любого пропавшего как родного и могут сорваться среди ночи в неизвестность. Это солдаты без строя, братья-сестры без родства, а иногда - ангелы-спасители. Без крыльев, но с шевроном «ДОС». И их 3 500 человек, считай, как бригада в армии.