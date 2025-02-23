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≡ "Накопления обесцениваются" - Казахстанка возмутилась инвестициями ЕНПФ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51208
"Накопления обесцениваются" - Казахстанка возмутилась инвестициями ЕНПФ
Отправлено: 23.02.25 - 17:07
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- Зашла проверить пенсионку. Мало того, что наши накопления обесцениваются благодаря инфляции, нестабильности тенге, ретроградного Меркурия и направления ветра, так еще и у меня инвестиционный доход минус 300 тыс., - написала казахстанка Оксана СОРОКИНА в соцсети Threads
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10241
Re: "Накопления обесцениваются" - Казахстанка...
Отправлено: 23.02.25 - 17:07
#1
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Пенсионка,ОСМС-это просто обычное узаконненное вымогательство денег с граждан,пора бы с этим уже смириться и забить.
Я за 20 лет трудовой деятельности насобирал пенсинных накоплений на 1.7 млн тенге.
Да,здравствует обеспеченная старость :lol:
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