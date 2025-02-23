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Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51205
Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 10:54
Дело же тут не в самой, по сути, внешней форме собственности, не в том, что лучше и что хуже: ОСИ или привычные кооперативы, а в том, что в ОСИ не мытьем, так катаньем загоняют так же, как в свое время загоняли в колхозы - чохом.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2140
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 10:54
Не слышал, чтобы кто-то кого-то загонял в ОСИ...
...
Надо просто знать, что есть такой вот Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-IО жилищных отношениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.12.2024 г.)
А там есть статьи...
Статья 42. Формы управления объектом кондоминиума
1. Собственники квартир, нежилых помещений для управления объектом кондоминиума, финансирования его содержания и обеспечения сохранности общего имущества объекта кондоминиума обязаны выбрать одну из форм управления объектом кондоминиума:
1) объединение собственников имущества;
2) простое товарищество многоквартирного жилого дома (простое товарищество), если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает тридцати;
3) непосредственное совместное управление всеми собственниками квартир, нежилых помещений, если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает шестнадцати.
...
И - отдельно:
Статья 45. Имущество кооператива собственников помещений (квартир)
1. Кооперативу собственников помещений (квартир) принадлежит на праве собственности приобретенное им имущество, которым кооператив отвечает по своим обязательствам.
2. Кооператив собственников помещений (квартир) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены кооператива не отвечают по долгам кооператива.
...
Там ещё про Уставы есть, про органы управления...
...
То есть, никто никого никуда загнать не может.
Прав таких нет ни у кого.
...
Надо просто знать, что есть такой вот Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-IО жилищных отношениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.12.2024 г.)
А там есть статьи...
Статья 42. Формы управления объектом кондоминиума
1. Собственники квартир, нежилых помещений для управления объектом кондоминиума, финансирования его содержания и обеспечения сохранности общего имущества объекта кондоминиума обязаны выбрать одну из форм управления объектом кондоминиума:
1) объединение собственников имущества;
2) простое товарищество многоквартирного жилого дома (простое товарищество), если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает тридцати;
3) непосредственное совместное управление всеми собственниками квартир, нежилых помещений, если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает шестнадцати.
...
И - отдельно:
Статья 45. Имущество кооператива собственников помещений (квартир)
1. Кооперативу собственников помещений (квартир) принадлежит на праве собственности приобретенное им имущество, которым кооператив отвечает по своим обязательствам.
2. Кооператив собственников помещений (квартир) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены кооператива не отвечают по долгам кооператива.
...
Там ещё про Уставы есть, про органы управления...
...
То есть, никто никого никуда загнать не может.
Прав таких нет ни у кого.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 704
Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 11:15
НЕ надо автору плакать о волосах, коль голова отрубленная! Забудьте СССР, сейчас не та эпоха! Живите действительностью, автор ничего вы сделать не сможете, это как глас вопиющего в пустыне! Многоквартирный жилой дом, в котором живут многие горожане получены по приватизации и по другим основаниям, теперь его надо содержать, в прямом смысле слова, чтобы он не развалился, поскольку он является для всех собственников и не собственников общим имуществом, куда входят крыша, подвал, лифт и другое! Без разницы, кто будет управлять, главное установить тариф, с целью обеспечения комфортного содержания общего имущества, контролировать расходы денежных средств, открыть в банке сберегательный счет на капитальный ремонт своего дома, своевременно оплачивать расходы, чтобы не было долгов, своевременно реагировать в отношении иждивенцев, живущих за ваш счет, через правоохранительные органы привлекать к ответственности тех, кто нарушает тишину, порядок, курят в подъездах, мусорят, особенно дети! Вот тогда не будет таких стонов, исходящих от авторов, единственная цель которых внести раздор и шатание. В каждом доме есть Советы домов, которые представляют интересы собственников квартир, нежилых помещений по вопросам управления объектом кондоминиума и содержания общего имущества многоквартирного дома! Поэтому пора всем заниматься делом, а демагогией!
[Исправлено: абике, 23.02.2025 - 12:16]
[Исправлено: абике, 23.02.2025 - 12:16]
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43539
Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 12:34
Что раньше надо было содержать 20ти домам, то сейчас берем безработного жителя с одного дома, безработную, еще рару безработных, даем им имена председатель, бухгалтер, дворник и сантехник, платим им зп, создаем управляющую кампанию, ей платим еще 300 тысяч и....
Повышаем сами себе цены за квадрат в два раза, чтобы кормить этих несчастных, или уже успешных людей.
Которые делают бабло на подвалах, на рекламах магазинов, на кондерах, на антеннах и прочих кабельных сетях, и прочей аренды недвижимости..
Кто был никем тот стал всем.
И денег государству больше идет, и кабельные и прочие сети с сотовыми повышают цены.
Расплачивается за это все конечно тот уже несчастный, кто создал это ОСИ, "потому что хотел новый лифт в кредит на 15 лет"..
И ему помогли..
Повышаем сами себе цены за квадрат в два раза, чтобы кормить этих несчастных, или уже успешных людей.
Которые делают бабло на подвалах, на рекламах магазинов, на кондерах, на антеннах и прочих кабельных сетях, и прочей аренды недвижимости..
Кто был никем тот стал всем.
И денег государству больше идет, и кабельные и прочие сети с сотовыми повышают цены.
Расплачивается за это все конечно тот уже несчастный, кто создал это ОСИ, "потому что хотел новый лифт в кредит на 15 лет"..
И ему помогли..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7151
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 12:59
Юрий Яковлевич познал на себе все радости жизни в ОСИ! Некоторые тут прямо были полны энтузиазма, какая радость,сами будем управлять своим домом! Я как та Баба Яга был против с самого начала!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7649
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 13:35
Цитата://это кому-то нужно?//
Как кому - Президенту, тому же Рау.
Цитата:///точечная застройка втыкаемых куда попало гигантов съедает внешнее жизненное пространство,//
У этой идеи тоже фамилия есть: - Бондаренко тоже его знает- Аксакалов из СКО, или автор статьи такой СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ ?????
Цитата:///что из этого следует///
НЕПРОФЕССИОНАЛЫ - управляют государством, это наверное хотел сказать автор.
Как кому - Президенту, тому же Рау.
Цитата:///точечная застройка втыкаемых куда попало гигантов съедает внешнее жизненное пространство,//
У этой идеи тоже фамилия есть: - Бондаренко тоже его знает- Аксакалов из СКО, или автор статьи такой СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ ?????
Цитата:///что из этого следует///
НЕПРОФЕССИОНАЛЫ - управляют государством, это наверное хотел сказать автор.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7649
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 13:37
Цитата:
Как будто тов. Бондаренко всего этого НЕ ЗНАЕТ ??
Skeptic:
никто никого никуда загнать не может.
никто никого никуда загнать не может.
Как будто тов. Бондаренко всего этого НЕ ЗНАЕТ ??
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7151
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 15:00
5 минут назад, председатель ОСИ написал:"Кто набросал банки из под пива в урну? Знаете же что дворника нет, сейчас посмотрю по камере, уберите за собой!" ОСИ 45 квартир, ничего нет, денег даже на дворника не хватает, что нибудь против скажу, мигом председателем выберут! Вот такая реформа!
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