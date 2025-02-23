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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 09:37
Цитата:
Трамп - главный РЕЖИССЁР мира.
Теперь ВСЕ природные богатства Украины будут принадлежат США; и Россия - прекратит войну так как не будет же Путин бомбит "неожиданно появившихся ДРУЗЕЙ" России.
А, друзья которые изчезли, неожиданным образом: - срочно проводят консультации с охранниками Трампа.
maxsaf:
«друзей» Украины, которые «исчезли» за последнее время.
«друзей» Украины, которые «исчезли» за последнее время.
Трамп - главный РЕЖИССЁР мира.
Теперь ВСЕ природные богатства Украины будут принадлежат США; и Россия - прекратит войну так как не будет же Путин бомбит "неожиданно появившихся ДРУЗЕЙ" России.
А, друзья которые изчезли, неожиданным образом: - срочно проводят консультации с охранниками Трампа.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7151
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 10:28
Цитата:
Главное, чтобы собственные зрители из США, ему рога не обломали, а так ему сам чёрт не брат
ACROS:
Трамп - главный РЕЖИССЁР мира.
Трамп - главный РЕЖИССЁР мира.
Главное, чтобы собственные зрители из США, ему рога не обломали, а так ему сам чёрт не брат
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 11:51
На форуме ещё остались воины Советской Армии?
С праздником вас, солдаты!
С праздником вас, солдаты!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 11:56
И этот же марш в исполнении ансамбля Народной армии ГДР
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:14
Цитата:
Не думаю: - у него же лозунг- ...." Америка - превыше всего"; и "...Зеленский - возвращай бабки американских налогоплательщиков..." - кому из американских граждан это не будет нравиться ??.
Впрочем- недовольные ВСЕГДА будут.
saba:
чтобы собственные зрители из США, ему рога не обломали
чтобы собственные зрители из США, ему рога не обломали
Не думаю: - у него же лозунг- ...." Америка - превыше всего"; и "...Зеленский - возвращай бабки американских налогоплательщиков..." - кому из американских граждан это не будет нравиться ??.
Впрочем- недовольные ВСЕГДА будут.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:16
Цитата:
Конечно: 1979-81 гг.- служба в ВС СС. Мотострелки- пехота. КСАВО.ВУС-0001.
[Исправлено: ACROS, 23.02.2025 - 14:16]
таноми52:
ещё остались воины Советской Армии?
ещё остались воины Советской Армии?
Конечно: 1979-81 гг.- служба в ВС СС. Мотострелки- пехота. КСАВО.ВУС-0001.
[Исправлено: ACROS, 23.02.2025 - 14:16]
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 16074
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:29
Цитата:
Ну и на десерт) Абайка и 111 если у вас слабое сердце то закройте глаза и уши)
таноми52:
Ну и на десерт) Абайка и 111 если у вас слабое сердце то закройте глаза и уши)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:36
Цитата:
До Львова дошли?
Куда вперед то?
Несчастную деревню Покровск не можем взять..
Vit:
Абайка и 111 если у вас слабое
Абайка и 111 если у вас слабое
До Львова дошли?
Куда вперед то?
Несчастную деревню Покровск не можем взять..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26758
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:42
Цитата:
Плохо стараетесь. Старайтесь лучше.
111:
Несчастную деревню Покровск не можем взять..
Несчастную деревню Покровск не можем взять..
Плохо стараетесь. Старайтесь лучше.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:46
Блин, да когда это прекратится, как не зайду на страницу, грузится минутами?
Цитата:
Тебя спростить забыли. Ты вообще служил? Вот и помалкивай в тряпочку, не твой праздник!
[Исправлено: Эл-починно, 23.02.2025 - 13:47]
Цитата:
111:
До Львова дошли?
До Львова дошли?
Тебя спростить забыли. Ты вообще служил? Вот и помалкивай в тряпочку, не твой праздник!
[Исправлено: Эл-починно, 23.02.2025 - 13:47]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:51
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:51
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:54
То не перезагружается, то в двойне отправляет. НГ - примите уже меры. Практически не возможно стало. Удалять свой двойной комментарий не буду. Пусть будет, как двойное поздравление!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7151
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:56
Цитата:
По каким только злачным местам меня жизнь не носила Спасибо большое!!!
таноми52:
ещё остались воины Советской Армии
ещё остались воины Советской Армии
По каким только злачным местам меня жизнь не носила Спасибо большое!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 13:02
Цитата:
Cпасибо,Таноми! Стармех БМП 1974-76.КДВО.
таноми52:
На форуме ещё остались воины Советской Армии? С праздником вас, солдаты!
На форуме ещё остались воины Советской Армии? С праздником вас, солдаты!
Cпасибо,Таноми! Стармех БМП 1974-76.КДВО.
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