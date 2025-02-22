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Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в вымогательстве
Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в вымогательстве
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51205
Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в вымогательстве
Отправлено: 22.02.25 - 14:23
Речь о карабалыкчанине Миршате САРСЕНБАЕВЕ. Его задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщили в телеграм-канал POLISIA.KZ. Адвокат Снежанна Жукова сообщила "НГ", что ранее Сарсенбаев давал показания в качестве свидетеля с правом на зашиту.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 704
Re: Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в...
Отправлено: 22.02.25 - 14:23
По другому, видимо, его жизнь не может без испытаний! Да, пусть попробует: от тюрьмы и сумы всего один шаг, который им уже сделан! Факт вымогательства если зафиксирован, как доказательства путем негласных следственных действий, то все что пишет адвокат, не самое главное!
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 110
Re: Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в...
Отправлено: 22.02.25 - 14:42
Общественник и видеоблогер МИРШАТ САРСЕМБАЕВ недавно опубликовал несколько видео грубых нарушений на Комсомольской (Карабалыкской) птицефабрике ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей депутату Костанайского областного маслихата от партии Республика КАЙРАТУ МАИШЕВУ.
5 февраля Миршат Сарсембаев на своём Ютуб-канале опубликовал видеозапись как трупы кур и полуживых куриц с указанной птицефабрики незаконно вываливали в поле.
10 февраля была опубликована видеозапись о том, как из поля птицефабрика организовала необустроенное помётохранилище.
Данные видеозаписи со ссылкой на их автора из видеохостинга Ютуб, в целях обеспечения доказательств для возбуждения административных процедур в отношении указанной птицефабрики, а также в целях исключения дальнейшего произвольного удаления видеозаписей до завершения всех процедур в отношении данного предприятия, ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" были импортированы 5 и 10 февраля и сразу же экспортированы на наши паблики и в группы социальных сетей Instagram и Одноклассники.
На основании размещённых видеозаписей материалы от нашего имени были незамедлительно направлены для организации и проведения внеплановых проверок в территориальную ветеринарную инспекцию МСХ РК, Управление СЭК района, а также в Департамент экологии региона.
С 17 по 19 февраля по обращению ОО "Правозащитный Центр Костанайской области", поводом для подачи которых послужили видеозаписи автора Миршата Сарсембаева, в отношении ТОО "Poultry-Agro" территориальной ветеринарной инспекцией была проведена внеплановая проверка.
Предприятие привлечено к административной ответственности по ст.406 КРКобАП (дважды по двум правонарушениям) с наложением взыскания в виде штрафа в размере 150 МРП. Правонарушитель вину признал, о чём дал письменные объяснения. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений с установлением срока исполнения требований. Все материалы нами размещены в открытом доступе на наших площадках своевременно - по их получению или по их оформлению и подписанию руководителем.
Что послужило конкретным основанием для задержания видеоблогера с активной гражданской позицией, который мешал спокойно жить чиновникам Карабалыкского района, снимая на камеру даже нарушения ПДД прокурорами районной прокуратуры - остаётся пока загадкой, ведь когда общественника задерживали, то все вопросы по птицефабрике были уже закрыты и сняты с повестки дня с 17 февраля, с момента регистрации проверки в прокуратуре - уже никто ни на что не мог повлиять. И поэтому пока совершенно непонятно - за что именно вымогались такие деньги, если они действительно вымогались.
Правонарушитель в лице ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей господину Маишеву, был 19 февраля уже оштрафован и признал свою вину. С момента размещения видеозаписей 5 и 10 февраля фактически видеоблогер Сарсембаев уже не мог ни на что и никак повлиять даже при всём своём большом желании, поскольку производства по делам об административных правонарушениях в отношении птицефабрики возбуждались непосредственно по нашим обращениям, внеплановые проверки назначались непосредственно по нашим обращениям.
Комментарий
ОО "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"
5 февраля Миршат Сарсембаев на своём Ютуб-канале опубликовал видеозапись как трупы кур и полуживых куриц с указанной птицефабрики незаконно вываливали в поле.
10 февраля была опубликована видеозапись о том, как из поля птицефабрика организовала необустроенное помётохранилище.
Данные видеозаписи со ссылкой на их автора из видеохостинга Ютуб, в целях обеспечения доказательств для возбуждения административных процедур в отношении указанной птицефабрики, а также в целях исключения дальнейшего произвольного удаления видеозаписей до завершения всех процедур в отношении данного предприятия, ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" были импортированы 5 и 10 февраля и сразу же экспортированы на наши паблики и в группы социальных сетей Instagram и Одноклассники.
На основании размещённых видеозаписей материалы от нашего имени были незамедлительно направлены для организации и проведения внеплановых проверок в территориальную ветеринарную инспекцию МСХ РК, Управление СЭК района, а также в Департамент экологии региона.
С 17 по 19 февраля по обращению ОО "Правозащитный Центр Костанайской области", поводом для подачи которых послужили видеозаписи автора Миршата Сарсембаева, в отношении ТОО "Poultry-Agro" территориальной ветеринарной инспекцией была проведена внеплановая проверка.
Предприятие привлечено к административной ответственности по ст.406 КРКобАП (дважды по двум правонарушениям) с наложением взыскания в виде штрафа в размере 150 МРП. Правонарушитель вину признал, о чём дал письменные объяснения. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений с установлением срока исполнения требований. Все материалы нами размещены в открытом доступе на наших площадках своевременно - по их получению или по их оформлению и подписанию руководителем.
Что послужило конкретным основанием для задержания видеоблогера с активной гражданской позицией, который мешал спокойно жить чиновникам Карабалыкского района, снимая на камеру даже нарушения ПДД прокурорами районной прокуратуры - остаётся пока загадкой, ведь когда общественника задерживали, то все вопросы по птицефабрике были уже закрыты и сняты с повестки дня с 17 февраля, с момента регистрации проверки в прокуратуре - уже никто ни на что не мог повлиять. И поэтому пока совершенно непонятно - за что именно вымогались такие деньги, если они действительно вымогались.
Правонарушитель в лице ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей господину Маишеву, был 19 февраля уже оштрафован и признал свою вину. С момента размещения видеозаписей 5 и 10 февраля фактически видеоблогер Сарсембаев уже не мог ни на что и никак повлиять даже при всём своём большом желании, поскольку производства по делам об административных правонарушениях в отношении птицефабрики возбуждались непосредственно по нашим обращениям, внеплановые проверки назначались непосредственно по нашим обращениям.
Комментарий
ОО "ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43539
Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в вымогательстве
Отправлено: 22.02.25 - 15:09
Все таки подставили..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7649
Re: Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в...
Отправлено: 22.02.25 - 19:41
Цитата:
Это которого недавно аким наградил орденом.
EvilWizard:
Правонарушитель в лице ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей господину Маишеву
Правонарушитель в лице ТОО "Poultry-Agro", принадлежащей господину Маишеву
Это которого недавно аким наградил орденом.
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 110
Re: Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в...
Отправлено: 23.02.25 - 12:54
С поличным означает, что взяли с деньгами. Хорошо, принимает за факт (и неважно, что деньги тоже можно подбросить, хоть 100 млн. - зависит от цены вопроса). Тут один главный вопрос и он в том, как деньги к нему попали - сам вымогал или же предложили за какие-то информационные услуги, как блогеру?
Если вымогал и шантажировал, и было реально чем и компромат реально был опасен, и опасность его распространения с тяжкими последствиями не надумана, не выдумана, не придумана, что сложно обоснованно допустить, то должен отвечать по закону.
А если сами предложили ему деньги в качестве оплаты за какие-либо услуги информационного характера, то ничего противозаконного в этом совершенно нет. Если это блогер.
Сам факт, что у него изъяли 15 млн. вообще абсолютно ни о чём не говорит. Блогерам деньги получать от граждан и организаций закон не запрещает, они не чиновники - с их доходов налоговая даже вон какие суммы трясёт.
А если сами предложили за что-то, договорились, а потом заявили о вымогательстве, а реального инструмента шантажа заявителей у предполагаемого шантажиста просто не было, то это получается чистой воды провокация.
Если посмотреть все последние ролики на его Ютуб-канале, то прослеживается последовательная информационная атака на птицефабрику, причём законная. И позиция не менялась, последний ролик был о том, когда уже в отношении птицефабрики проверка шла полным ходом и уже была зарегистрирована в прокуратуре, то есть тут он ничего вымогать уже ни у кого точно не мог, так как после 17 февраля от него уже ничего не зависело и опасаться угроз ни у кого не было.
Да и что там за компромат мог бы быть? Съёмка очередных административных правонарушений? И что?
Это не предмет шантажа, любой правонарушитель понимает, что по закону штраф оплатить значительно дешевле, минимум в 100, а то и во все 200 раз, чем выдать 15 млн. Значит, у шантажируемого лица при таком условии не было реально воспринимаемой угрозы, что распространение видео с очередным правонарушением повлечёт какие-либо тяжкие последствие (а наличие таких угроз и реальное их восприятие обязательное условие при вымогательстве, шантажируемый должен находиться именно в сложном, зависимом положении от шантажиста и должен реально бояться разглашения каких-то весомых тайн или фактов).
А тут какая реальная угроза и какая зависимость могла быть? Чтоб вместо 100 тыс. штрафа за какое-либо снова заснятое правонарушение оплатить 15 млн. оператору-блогеру? Тогда это вопрос адекватности "потерпевшего". Глупость же несусветная.
По сути, такую схему можно назвать инструментом в руках правоохранительных органов для борьбы с неугодными общественными деятелями и гражданскими активистами, которых попросят оказать какие-либо услуги, оплатят что-либо и на тебе - вымогал, раз получил. А это ст.194 ч.4 п.2 УК РК - наказывается строго лишением свободы, безальтернативно, от 7 до 15 лет - и с конфискацией имущества. Исходя только из этого понятно, что шантаж должен быть реальным, компромат должен быть весомым, угроза должна быть реальной и дальнейшее возможное распространение компромата должно насести такой существенный вред, что потерпевший в моменте должен осознавать, что он находится в затруднительном положении, а не просто осознавать трагедию всей жизни, если в вновь опубликуют видео нарушений твоего предприятия - прилетит новый штраф на 100 неподъёмных тысяч, поэтому оплачу 15 млн. Видео в очередной раз влекущее наложение штрафчика на 100 тыс. даже не на тебя лично, а на твоё предприятие, сложно назвать даже с натяжкой как шантаж компроматом. Тоже мне компромат.
Остальное всё к вымогательству никакого отношения не имеет, а просто развод одного другим или другим одного.
Если вымогал и шантажировал, и было реально чем и компромат реально был опасен, и опасность его распространения с тяжкими последствиями не надумана, не выдумана, не придумана, что сложно обоснованно допустить, то должен отвечать по закону.
А если сами предложили ему деньги в качестве оплаты за какие-либо услуги информационного характера, то ничего противозаконного в этом совершенно нет. Если это блогер.
Сам факт, что у него изъяли 15 млн. вообще абсолютно ни о чём не говорит. Блогерам деньги получать от граждан и организаций закон не запрещает, они не чиновники - с их доходов налоговая даже вон какие суммы трясёт.
А если сами предложили за что-то, договорились, а потом заявили о вымогательстве, а реального инструмента шантажа заявителей у предполагаемого шантажиста просто не было, то это получается чистой воды провокация.
Если посмотреть все последние ролики на его Ютуб-канале, то прослеживается последовательная информационная атака на птицефабрику, причём законная. И позиция не менялась, последний ролик был о том, когда уже в отношении птицефабрики проверка шла полным ходом и уже была зарегистрирована в прокуратуре, то есть тут он ничего вымогать уже ни у кого точно не мог, так как после 17 февраля от него уже ничего не зависело и опасаться угроз ни у кого не было.
Да и что там за компромат мог бы быть? Съёмка очередных административных правонарушений? И что?
Это не предмет шантажа, любой правонарушитель понимает, что по закону штраф оплатить значительно дешевле, минимум в 100, а то и во все 200 раз, чем выдать 15 млн. Значит, у шантажируемого лица при таком условии не было реально воспринимаемой угрозы, что распространение видео с очередным правонарушением повлечёт какие-либо тяжкие последствие (а наличие таких угроз и реальное их восприятие обязательное условие при вымогательстве, шантажируемый должен находиться именно в сложном, зависимом положении от шантажиста и должен реально бояться разглашения каких-то весомых тайн или фактов).
А тут какая реальная угроза и какая зависимость могла быть? Чтоб вместо 100 тыс. штрафа за какое-либо снова заснятое правонарушение оплатить 15 млн. оператору-блогеру? Тогда это вопрос адекватности "потерпевшего". Глупость же несусветная.
По сути, такую схему можно назвать инструментом в руках правоохранительных органов для борьбы с неугодными общественными деятелями и гражданскими активистами, которых попросят оказать какие-либо услуги, оплатят что-либо и на тебе - вымогал, раз получил. А это ст.194 ч.4 п.2 УК РК - наказывается строго лишением свободы, безальтернативно, от 7 до 15 лет - и с конфискацией имущества. Исходя только из этого понятно, что шантаж должен быть реальным, компромат должен быть весомым, угроза должна быть реальной и дальнейшее возможное распространение компромата должно насести такой существенный вред, что потерпевший в моменте должен осознавать, что он находится в затруднительном положении, а не просто осознавать трагедию всей жизни, если в вновь опубликуют видео нарушений твоего предприятия - прилетит новый штраф на 100 неподъёмных тысяч, поэтому оплачу 15 млн. Видео в очередной раз влекущее наложение штрафчика на 100 тыс. даже не на тебя лично, а на твоё предприятие, сложно назвать даже с натяжкой как шантаж компроматом. Тоже мне компромат.
Остальное всё к вымогательству никакого отношения не имеет, а просто развод одного другим или другим одного.
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