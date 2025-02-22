Re: Блогера из Карабалыка задержала полиция. Его подозревают в...

Отправлено: - 12:54

С поличным означает, что взяли с деньгами. Хорошо, принимает за факт (и неважно, что деньги тоже можно подбросить, хоть 100 млн. - зависит от цены вопроса). Тут один главный вопрос и он в том, как деньги к нему попали - сам вымогал или же предложили за какие-то информационные услуги, как блогеру?



Если вымогал и шантажировал, и было реально чем и компромат реально был опасен, и опасность его распространения с тяжкими последствиями не надумана, не выдумана, не придумана, что сложно обоснованно допустить, то должен отвечать по закону.



А если сами предложили ему деньги в качестве оплаты за какие-либо услуги информационного характера, то ничего противозаконного в этом совершенно нет. Если это блогер.



Сам факт, что у него изъяли 15 млн. вообще абсолютно ни о чём не говорит. Блогерам деньги получать от граждан и организаций закон не запрещает, они не чиновники - с их доходов налоговая даже вон какие суммы трясёт.



А если сами предложили за что-то, договорились, а потом заявили о вымогательстве, а реального инструмента шантажа заявителей у предполагаемого шантажиста просто не было, то это получается чистой воды провокация.



Если посмотреть все последние ролики на его Ютуб-канале, то прослеживается последовательная информационная атака на птицефабрику, причём законная. И позиция не менялась, последний ролик был о том, когда уже в отношении птицефабрики проверка шла полным ходом и уже была зарегистрирована в прокуратуре, то есть тут он ничего вымогать уже ни у кого точно не мог, так как после 17 февраля от него уже ничего не зависело и опасаться угроз ни у кого не было.



Да и что там за компромат мог бы быть? Съёмка очередных административных правонарушений? И что?



Это не предмет шантажа, любой правонарушитель понимает, что по закону штраф оплатить значительно дешевле, минимум в 100, а то и во все 200 раз, чем выдать 15 млн. Значит, у шантажируемого лица при таком условии не было реально воспринимаемой угрозы, что распространение видео с очередным правонарушением повлечёт какие-либо тяжкие последствие (а наличие таких угроз и реальное их восприятие обязательное условие при вымогательстве, шантажируемый должен находиться именно в сложном, зависимом положении от шантажиста и должен реально бояться разглашения каких-то весомых тайн или фактов).



А тут какая реальная угроза и какая зависимость могла быть? Чтоб вместо 100 тыс. штрафа за какое-либо снова заснятое правонарушение оплатить 15 млн. оператору-блогеру? Тогда это вопрос адекватности "потерпевшего". Глупость же несусветная.



По сути, такую схему можно назвать инструментом в руках правоохранительных органов для борьбы с неугодными общественными деятелями и гражданскими активистами, которых попросят оказать какие-либо услуги, оплатят что-либо и на тебе - вымогал, раз получил. А это ст.194 ч.4 п.2 УК РК - наказывается строго лишением свободы, безальтернативно, от 7 до 15 лет - и с конфискацией имущества. Исходя только из этого понятно, что шантаж должен быть реальным, компромат должен быть весомым, угроза должна быть реальной и дальнейшее возможное распространение компромата должно насести такой существенный вред, что потерпевший в моменте должен осознавать, что он находится в затруднительном положении, а не просто осознавать трагедию всей жизни, если в вновь опубликуют видео нарушений твоего предприятия - прилетит новый штраф на 100 неподъёмных тысяч, поэтому оплачу 15 млн. Видео в очередной раз влекущее наложение штрафчика на 100 тыс. даже не на тебя лично, а на твоё предприятие, сложно назвать даже с натяжкой как шантаж компроматом. Тоже мне компромат.



Остальное всё к вымогательству никакого отношения не имеет, а просто развод одного другим или другим одного.