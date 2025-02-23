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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 204 из 205«1...202203204205»
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7649
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 09:37
#3046
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Цитата:
maxsaf:
«друзей» Украины, которые «исчезли» за последнее время.



Трамп - главный РЕЖИССЁР мира.

Теперь ВСЕ природные богатства Украины будут принадлежат США; и Россия - прекратит войну так как не будет же Путин бомбит "неожиданно появившихся ДРУЗЕЙ" России.

А, друзья которые изчезли, неожиданным образом: - срочно проводят консультации с охранниками Трампа.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7151
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 10:28
#3047
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Цитата:
ACROS:
Трамп - главный РЕЖИССЁР мира.

Главное, чтобы собственные зрители из США, ему рога не обломали, а так ему сам чёрт не брат
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4199
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 11:51
#3048
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На форуме ещё остались воины Советской Армии?
С праздником вас, солдаты!


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4199
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 11:56
#3049
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И этот же марш в исполнении ансамбля Народной армии ГДР

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7649
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:14
#3050
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Цитата:
saba:
чтобы собственные зрители из США, ему рога не обломали


Не думаю: - у него же лозунг- ...." Америка - превыше всего"; и "...Зеленский - возвращай бабки американских налогоплательщиков..." - кому из американских граждан это не будет нравиться ??.

Впрочем- недовольные ВСЕГДА будут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7649
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:16
#3051
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Цитата:
таноми52:
ещё остались воины Советской Армии?


Конечно: 1979-81 гг.- служба в ВС СС. Мотострелки- пехота. КСАВО.ВУС-0001.

[Исправлено: ACROS, 23.02.2025 - 14:16]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16074
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:29
#3052
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Цитата:
таноми52:

Ну и на десерт) Абайка и 111 если у вас слабое сердце то закройте глаза и уши)


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43539
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:36
#3053
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Цитата:
Vit:
Абайка и 111 если у вас слабое

До Львова дошли?
Куда вперед то?
Несчастную деревню Покровск не можем взять..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26758
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:42
#3054
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Цитата:
111:
Несчастную деревню Покровск не можем взять..

Плохо стараетесь. Старайтесь лучше. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4030
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:46
#3055
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Блин, да когда это прекратится, как не зайду на страницу, грузится минутами?
Цитата:
111:
До Львова дошли?

Тебя спростить забыли. Ты вообще служил? Вот и помалкивай в тряпочку, не твой праздник! 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 23.02.2025 - 13:47]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4030
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:51
#3056
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Цитата:
таноми52:

;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4030
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:51
#3057
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Цитата:
таноми52:

;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4030
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:54
#3058
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То не перезагружается, то в двойне отправляет. НГ - примите уже меры. Практически не возможно стало. Удалять свой двойной комментарий не буду. Пусть будет, как двойное поздравление! ;-)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7151
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 12:56
#3059
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Цитата:
таноми52:
ещё остались воины Советской Армии

По каким только злачным местам меня жизнь не носила :-) Спасибо большое!!!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 13:02
#3060
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Цитата:
таноми52:
На форуме ещё остались воины Советской Армии? С праздником вас, солдаты!

Cпасибо,Таноми! Стармех БМП 1974-76.КДВО.
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Страница 204 из 205«1...202203204205»
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