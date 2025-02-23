Отправлено: - 12:14

saba:

чтобы собственные зрители из США, ему рога не обломали

Цитата:Не думаю: - у него же лозунг- ...." Америка - превыше всего"; и "...Зеленский - возвращай бабки американских налогоплательщиков..." - кому из американских граждан это не будет нравиться ??.Впрочем- недовольные ВСЕГДА будут.