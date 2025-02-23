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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51204
Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 10:54
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Дело же тут не в самой, по сути, внешней форме собственности, не в том, что лучше и что хуже: ОСИ или привычные кооперативы, а в том, что в ОСИ не мытьем, так катаньем загоняют так же, как в свое время загоняли в колхозы - чохом.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2140
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 10:54
#1
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Не слышал, чтобы кто-то кого-то загонял в ОСИ...
...
Надо просто знать, что есть такой вот Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-IО жилищных отношениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.12.2024 г.)
А там есть статьи...
Статья 42. Формы управления объектом кондоминиума
1. Собственники квартир, нежилых помещений для управления объектом кондоминиума, финансирования его содержания и обеспечения сохранности общего имущества объекта кондоминиума обязаны выбрать одну из форм управления объектом кондоминиума:
1) объединение собственников имущества;
2) простое товарищество многоквартирного жилого дома (простое товарищество), если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает тридцати;
3) непосредственное совместное управление всеми собственниками квартир, нежилых помещений, если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает шестнадцати.
...
И - отдельно:
Статья 45. Имущество кооператива собственников помещений (квартир)
1. Кооперативу собственников помещений (квартир) принадлежит на праве собственности приобретенное им имущество, которым кооператив отвечает по своим обязательствам.
2. Кооператив собственников помещений (квартир) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены кооператива не отвечают по долгам кооператива.
...
Там ещё про Уставы есть, про органы управления...
...
То есть, никто никого никуда загнать не может.
Прав таких нет ни у кого.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
704
Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 11:15
#2
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НЕ надо автору плакать о волосах, коль голова отрубленная! Забудьте СССР, сейчас не та эпоха! Живите действительностью, автор ничего вы сделать не сможете, это как глас вопиющего в пустыне! Многоквартирный жилой дом, в котором живут многие горожане получены по приватизации и по другим основаниям, теперь его надо содержать, в прямом смысле слова, чтобы он не развалился, поскольку он является для всех собственников и не собственников общим имуществом, куда входят крыша, подвал, лифт и другое! Без разницы, кто будет управлять, главное установить тариф, с целью обеспечения комфортного содержания общего имущества, контролировать расходы денежных средств, открыть в банке сберегательный счет на капитальный ремонт своего дома, своевременно оплачивать расходы, чтобы не было долгов, своевременно реагировать в отношении иждивенцев, живущих за ваш счет, через правоохранительные органы привлекать к ответственности тех, кто нарушает тишину, порядок, курят в подъездах, мусорят, особенно дети! Вот тогда не будет таких стонов, исходящих от авторов, единственная цель которых внести раздор и шатание. В каждом доме есть Советы домов, которые представляют интересы собственников квартир, нежилых помещений по вопросам управления объектом кондоминиума и содержания общего имущества многоквартирного дома! Поэтому пора всем заниматься делом, а демагогией!

[Исправлено: абике, 23.02.2025 - 12:16]
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