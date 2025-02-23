Юрий БОНДАРЕНКО: Даешь ОСИнизацию Галактики!
Отправлено: 23.02.25 - 11:15
НЕ надо автору плакать о волосах, коль голова отрубленная! Забудьте СССР, сейчас не та эпоха! Живите действительностью, автор ничего вы сделать не сможете, это как глас вопиющего в пустыне! Многоквартирный жилой дом, в котором живут многие горожане получены по приватизации и по другим основаниям, теперь его надо содержать, в прямом смысле слова, чтобы он не развалился, поскольку он является для всех собственников и не собственников общим имуществом, куда входят крыша, подвал, лифт и другое! Без разницы, кто будет управлять, главное установить тариф, с целью обеспечения комфортного содержания общего имущества, контролировать расходы денежных средств, открыть в банке сберегательный счет на капитальный ремонт своего дома, своевременно оплачивать расходы, чтобы не было долгов, своевременно реагировать в отношении иждивенцев, живущих за ваш счет, через правоохранительные органы привлекать к ответственности тех, кто нарушает тишину, порядок, курят в подъездах, мусорят, особенно дети! Вот тогда не будет таких стонов, исходящих от авторов, единственная цель которых внести раздор и шатание. В каждом доме есть Советы домов, которые представляют интересы собственников квартир, нежилых помещений по вопросам управления объектом кондоминиума и содержания общего имущества многоквартирного дома! Поэтому пора всем заниматься делом, а демагогией!
[Исправлено: абике, 23.02.2025 - 12:16]