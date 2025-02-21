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Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51204
Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
Отправлено: 21.02.25 - 18:00
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о поправках в Налоговый кодекс, которые затронут застройщиков. Он заявил, что сферу строительства надо приводить в порядок.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 704
Re: Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры...
Отправлено: 21.02.25 - 18:00
Тоже верная мысль! Продавец не сможет уклониться от уплаты налога, если будет безнал!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10240
Re: Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры...
Отправлено: 21.02.25 - 18:15
Цитата:
И включит этот налог в стоимость квартиры,а оплатите всё это вы когда будет её покупать.
абике:
Тоже верная мысль! Продавец не сможет уклониться от уплаты налога, если будет безнал
Тоже верная мысль! Продавец не сможет уклониться от уплаты налога, если будет безнал
И включит этот налог в стоимость квартиры,а оплатите всё это вы когда будет её покупать.
Re: Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры...
Отправлено: 21.02.25 - 21:22
Напомните мне когда наличные деньги, выпускаемые государством исключили из оборота? Кажется это обязанность любой организации принимать деньги, как законный платёжный документ или я не прав? Этого Жумангарина везде становится очень много и везде он хочет кому налог повысить, кому что то запретить, а кого ещё и штрафом обложить!
Случайно не будущий президент?
Случайно не будущий президент?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4025
Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
Отправлено: 21.02.25 - 21:31
Я возможно не понимаю весь сыр-бор, восток дело тонкое.
Но не представляю себе возможным продать недвижимость, хоть за нал, хоть за без нал, с уходом от налогов. Нам и нотариусы и гос. службы, да и всего не перечислить, чеки, банки, бумаги с подписями. Не представляю, как тут можно уйти от налогов, если только государство не лох?!
А так в Европах, за нал до 5000 евро. Может и в Казахстане скоро "планку" введут.
ПС - правда за 5000 евро можно только отпуск хороший провести, но не недвижимость купить.
[Исправлено: Эл-починно, 21.02.2025 - 22:32]
Но не представляю себе возможным продать недвижимость, хоть за нал, хоть за без нал, с уходом от налогов. Нам и нотариусы и гос. службы, да и всего не перечислить, чеки, банки, бумаги с подписями. Не представляю, как тут можно уйти от налогов, если только государство не лох?!
А так в Европах, за нал до 5000 евро. Может и в Казахстане скоро "планку" введут.
ПС - правда за 5000 евро можно только отпуск хороший провести, но не недвижимость купить.
[Исправлено: Эл-починно, 21.02.2025 - 22:32]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1878
Re: Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры...
Отправлено: 22.02.25 - 00:32
Цитата:
.....в этом то всё и дело что там так тонко тонко никто не может понять....это ты не можешь хранить свои оэро в чемодане или в софе а они могут...
.....в Германии при покупки недвижимости заплатишь штоер,натариусу который все проверит что нет подвоха и деньги уйдут правильно бюрократии много но нажёжно...
Эл-починно:
Я возможно не понимаю весь сыр-бор, восток дело тонкое. Но не представляю себе возможным продать недвижимость, хоть за нал, хоть за без нал, с уходом от налогов.
Я возможно не понимаю весь сыр-бор, восток дело тонкое. Но не представляю себе возможным продать недвижимость, хоть за нал, хоть за без нал, с уходом от налогов.
.....в этом то всё и дело что там так тонко тонко никто не может понять....это ты не можешь хранить свои оэро в чемодане или в софе а они могут...
.....в Германии при покупки недвижимости заплатишь штоер,натариусу который все проверит что нет подвоха и деньги уйдут правильно бюрократии много но нажёжно...
Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
Отправлено: 23.02.25 - 07:27
Честно говоря не знаю как при такой крупной покупке можно скрыть её от налоговой! Хоть налом, хоть безналом! Ты же не будешь жить по генеральной доверенности, как некоторые тупоголовые делают. И в случае с авто много подводных камней именно для покупателя, а тут...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7645
Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
Отправлено: 23.02.25 - 09:41
Цитата:
В конце 90-х у нас за 5 000$ и имея дружбу с акимом района можно было купить ЦЕЛЫЙ совхоз в собственность.
Эл-починно:
ПС - правда за 5000 евро можно только отпуск хороший провести, но не недвижимость купить.
ПС - правда за 5000 евро можно только отпуск хороший провести, но не недвижимость купить.
В конце 90-х у нас за 5 000$ и имея дружбу с акимом района можно было купить ЦЕЛЫЙ совхоз в собственность.
Казахстанских застройщиков хотят обязать продавать квартиры только по безналичному расчёту
Отправлено: 23.02.25 - 10:24
Цитата:
Поговаривали должность акима района стоила сто тысяч, а акима области один председатель теркома по госимуществу и приватизации за лимон зелёных купил . Это слухи, при передаче денег не присутствовал!
ACROS:
000$ и
000$ и
Поговаривали должность акима района стоила сто тысяч, а акима области один председатель теркома по госимуществу и приватизации за лимон зелёных купил . Это слухи, при передаче денег не присутствовал!
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