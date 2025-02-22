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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51204
Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
Отправлено: 22.02.25 - 11:45
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Сегодня Сеть наводнена людьми, придерживающимися позиций слепой критики и отрицания, а оппонентов им практически не видно. Эти новоиспеченные Базаровы, как правило, выступают от противного, не приемлют родное, одновременно поклоняясь всему закордонному.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4025
Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
Отправлено: 23.02.25 - 09:52
#15
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Цитата:
ACROS:
Заметил: - кто БОЛЬШЕГО хочет и от Родины и от "бугра" - тот критикует и тех и этих.

Не совсем, ещё в самом начале статьи -
Цитата:
NG.kz:
Эти новоиспеченные Базаровы, как правило, выступают от противного, не приемлют родное, одновременно поклоняясь всему закордонному.

:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7645
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О сознании, интернете и личности
Отправлено: 23.02.25 - 10:18
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Интересный хлопец этот Мацукатов


ТО же заметил: - очевидно он человек НАСТРОЕНИЯ, как все южноморские люди: - вчера призывал, следуя Токаеву, НЕ КРИТИКОВАТЬ родное; сегодня восхищается всем "забугорным".
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