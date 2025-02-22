Отправлено: - 09:52

ACROS:

Заметил: - кто БОЛЬШЕГО хочет и от Родины и от "бугра" - тот критикует и тех и этих.

NG.kz:

Эти новоиспеченные Базаровы, как правило, выступают от противного, не приемлют родное, одновременно поклоняясь всему закордонному.

Цитата:Не совсем, ещё в самом начале статьи -Цитата: