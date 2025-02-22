Отправлено: - 15:17

Карачун:

в следствие отсутствия досужей бесполезной болтовни с " друзьями, приятелями" и вот этой всей прочей социальной шелухи, интересуюсь и любопытствую всем подряд что имеет практически применимую ценность.

Цитата:Ну, слова в простоте не скажет!В одиночестве,наверное, прозябает, ибо трудно с таким в большом количестве в реале общаться!Отсюда и "следствие отсутствия..."