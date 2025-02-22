НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 203 из 203«1...201202203
Ответить Новый топик
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4197
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 15:17
#3031
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
в следствие отсутствия досужей бесполезной болтовни с " друзьями, приятелями" и вот этой всей прочей социальной шелухи, интересуюсь и любопытствую всем подряд что имеет практически применимую ценность.


Ну, слова в простоте не скажет!
В одиночестве,наверное, прозябает, ибо трудно с таким в большом количестве в реале общаться!
Отсюда и "следствие отсутствия..."
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 15:20
#3032
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно: Ну я так в принципе сразу и подумал. Просто решил пойти другим путём!
Успешно? Или каноническое - отсутствие результата это тоже результат?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4024
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 15:24
#3033
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Отсюда и "следствие отсутствия..."

Да нет же, вроде почти на разговор вывел...
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 15:25
#3034
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хуже! Он даже не Аристократ!

Если вы догадались о сути замысла, то мое почтение. Впрочем та реплика была скорее адресована пользователю saba. Он всё-таки известный критик пафосных речей.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4024
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 15:26
#3035
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
отсутствие результата это тоже результат?

Вас просто не правильно учили, отсутствия результата просто не существует. Даже в бездействии, есть результат. :lol:
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4197
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 16:01
#3036
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ни друзей, ни знакомых, с которыми бы мне хотелось частого общения, да хоть какого-нибудь общения за исключением делового. Нахрен они все не нужны."

Может, они и не стремятся с Вами подружиться, слишком уж Вы особенный! :-)
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2139
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 16:40
#3037
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут, было, некто "111" вылил ведро своих испражнений на Алину Кабаеву...
...
Здесь правда:
...
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7146
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 18:27
#3038
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Он всё-таки известный критик пафосных речей.

Это я?! Не верю!
А может я Станиславский? Наверное скорее Добролюбов, раз критик!
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 18:31
#3039
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Может, они и не стремятся

И замечательно. Чем дальше от меня людская глупость тем мне спокойнее.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 18:34
#3040
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Это я?! Не верю!

Ну...к пользователю skeptic вы имеете "особое" расположение? Значит да, это вы.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7639
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 19:19
#3041
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
тебя тут же просквозило


НЕУЖЕЛИИ и до вас тоже дощло!?!!
Вашу ДЕВОЧКУ не продуло или может СДУЛО ??!!

Цитата:
Эл-починно:
хватит уже оды воспевать в его честь.


Европа ОБИДЕЛАСЬ?

Теперь у неё роль: - подтиралы за Путиным?

Завтра в понедельник ООН обьявит Россию- самой МИРОЛЮБИВОЙ страной, а не страной-АГРЕССОРОМ. - и это сделает не политика самой России, а так НЕЛЮБИМЫЙ вами "тупой и ещё тупей" Трамп.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26756
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 19:44
#3042
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
НЕУЖЕЛИИ и до вас тоже дощло!?!! Вашу ДЕВОЧКУ не продуло или может СДУЛО ??!!

Не поверите - всем "независимым" прилетело. Первый скачок инфляции был из-за коронавируса. Частично можно понять - народ какое-то время не работал, сидели на удалёнке. Второй скачок явно связан с войной, тоже вроде понятно - там сжигают материальные ценности и огромные деньги, подкидывая в костер войны. Трудно представить страну, которая за тысячи километров от конфликта не почувствовала на себе его влияние на экономику.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4024
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 19:58
#3043
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Европа ОБИДЕЛАСЬ? Теперь у неё роль: - подтиралы за Путиным?

А как же Трамп, он же мессия, по вашему? Или прозрение пришло?
Странная особенность у человеков, стал я замечать есть, они с тобой как со страной разговаривают. :lol: Не надо так!
:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 22.02.2025 - 22:07]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26756
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 23:16
#3044
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший премьер-министр Великобритании резко пропал на фоне переговоров Соединенных Штатов Америки и России по урегулированию конфликта на Украине. На это обратил внимание полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. «Куда делся самый лучший друг Украины с Британских островов? Рыжий такой», — спросил он. Как утверждает Стариков, Джонсон — не единственный из «друзей» Украины, которые «исчезли» за последнее время.

тыц
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7146
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.02.25 - 06:56
#3045
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ушел на СВО добровольцем, приехал в Москву за маслом, тут то его вежливо и попросили!
Профайл
Страница 203 из 203«1...201202203
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS