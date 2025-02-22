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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 15:17
Цитата:
Ну, слова в простоте не скажет!
В одиночестве,наверное, прозябает, ибо трудно с таким в большом количестве в реале общаться!
Отсюда и "следствие отсутствия..."
Карачун:
в следствие отсутствия досужей бесполезной болтовни с " друзьями, приятелями" и вот этой всей прочей социальной шелухи, интересуюсь и любопытствую всем подряд что имеет практически применимую ценность.
в следствие отсутствия досужей бесполезной болтовни с " друзьями, приятелями" и вот этой всей прочей социальной шелухи, интересуюсь и любопытствую всем подряд что имеет практически применимую ценность.
Ну, слова в простоте не скажет!
В одиночестве,наверное, прозябает, ибо трудно с таким в большом количестве в реале общаться!
Отсюда и "следствие отсутствия..."
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 15:20
Цитата:
Эл-починно: Ну я так в принципе сразу и подумал. Просто решил пойти другим путём!Успешно? Или каноническое - отсутствие результата это тоже результат?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 15:24
Цитата:
Да нет же, вроде почти на разговор вывел...
таноми52:
Отсюда и "следствие отсутствия..."
Отсюда и "следствие отсутствия..."
Да нет же, вроде почти на разговор вывел...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 15:25
Цитата:
Если вы догадались о сути замысла, то мое почтение. Впрочем та реплика была скорее адресована пользователю saba. Он всё-таки известный критик пафосных речей.
111:
Хуже! Он даже не Аристократ!
Хуже! Он даже не Аристократ!
Если вы догадались о сути замысла, то мое почтение. Впрочем та реплика была скорее адресована пользователю saba. Он всё-таки известный критик пафосных речей.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 15:26
Цитата:
Вас просто не правильно учили, отсутствия результата просто не существует. Даже в бездействии, есть результат.
Карачун:
отсутствие результата это тоже результат?
отсутствие результата это тоже результат?
Вас просто не правильно учили, отсутствия результата просто не существует. Даже в бездействии, есть результат.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 16:01
"Ни друзей, ни знакомых, с которыми бы мне хотелось частого общения, да хоть какого-нибудь общения за исключением делового. Нахрен они все не нужны."
Может, они и не стремятся с Вами подружиться, слишком уж Вы особенный!
Может, они и не стремятся с Вами подружиться, слишком уж Вы особенный!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2139
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 16:40
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7144
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 18:27
Цитата:
Это я?! Не верю!
А может я Станиславский? Наверное скорее Добролюбов, раз критик!
Карачун:
Он всё-таки известный критик пафосных речей.
Он всё-таки известный критик пафосных речей.
Это я?! Не верю!
А может я Станиславский? Наверное скорее Добролюбов, раз критик!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 18:31
Цитата:
И замечательно. Чем дальше от меня людская глупость тем мне спокойнее.
таноми52:
Может, они и не стремятся
Может, они и не стремятся
И замечательно. Чем дальше от меня людская глупость тем мне спокойнее.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 18:34
Цитата:
Ну...к пользователю skeptic вы имеете "особое" расположение? Значит да, это вы.
saba:
Это я?! Не верю!
Это я?! Не верю!
Ну...к пользователю skeptic вы имеете "особое" расположение? Значит да, это вы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7639
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 19:19
Цитата:
НЕУЖЕЛИИ и до вас тоже дощло!?!!
Вашу ДЕВОЧКУ не продуло или может СДУЛО ??!!
Цитата:
Европа ОБИДЕЛАСЬ?
Теперь у неё роль: - подтиралы за Путиным?
Завтра в понедельник ООН обьявит Россию- самой МИРОЛЮБИВОЙ страной, а не страной-АГРЕССОРОМ. - и это сделает не политика самой России, а так НЕЛЮБИМЫЙ вами "тупой и ещё тупей" Трамп.
maxsaf:
тебя тут же просквозило
тебя тут же просквозило
НЕУЖЕЛИИ и до вас тоже дощло!?!!
Вашу ДЕВОЧКУ не продуло или может СДУЛО ??!!
Цитата:
Эл-починно:
хватит уже оды воспевать в его честь.
хватит уже оды воспевать в его честь.
Европа ОБИДЕЛАСЬ?
Теперь у неё роль: - подтиралы за Путиным?
Завтра в понедельник ООН обьявит Россию- самой МИРОЛЮБИВОЙ страной, а не страной-АГРЕССОРОМ. - и это сделает не политика самой России, а так НЕЛЮБИМЫЙ вами "тупой и ещё тупей" Трамп.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 19:44
Цитата:
Не поверите - всем "независимым" прилетело. Первый скачок инфляции был из-за коронавируса. Частично можно понять - народ какое-то время не работал, сидели на удалёнке. Второй скачок явно связан с войной, тоже вроде понятно - там сжигают материальные ценности и огромные деньги, подкидывая в костер войны. Трудно представить страну, которая за тысячи километров от конфликта не почувствовала на себе его влияние на экономику.
ACROS:
НЕУЖЕЛИИ и до вас тоже дощло!?!! Вашу ДЕВОЧКУ не продуло или может СДУЛО ??!!
НЕУЖЕЛИИ и до вас тоже дощло!?!! Вашу ДЕВОЧКУ не продуло или может СДУЛО ??!!
Не поверите - всем "независимым" прилетело. Первый скачок инфляции был из-за коронавируса. Частично можно понять - народ какое-то время не работал, сидели на удалёнке. Второй скачок явно связан с войной, тоже вроде понятно - там сжигают материальные ценности и огромные деньги, подкидывая в костер войны. Трудно представить страну, которая за тысячи километров от конфликта не почувствовала на себе его влияние на экономику.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 19:58
Цитата:
А как же Трамп, он же мессия, по вашему? Или прозрение пришло?
Странная особенность у человеков, стал я замечать есть, они с тобой как со страной разговаривают. Не надо так!
[Исправлено: Эл-починно, 22.02.2025 - 22:07]
ACROS:
Европа ОБИДЕЛАСЬ? Теперь у неё роль: - подтиралы за Путиным?
Европа ОБИДЕЛАСЬ? Теперь у неё роль: - подтиралы за Путиным?
А как же Трамп, он же мессия, по вашему? Или прозрение пришло?
Странная особенность у человеков, стал я замечать есть, они с тобой как со страной разговаривают. Не надо так!
[Исправлено: Эл-починно, 22.02.2025 - 22:07]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.02.25 - 23:16
Бывший премьер-министр Великобритании резко пропал на фоне переговоров Соединенных Штатов Америки и России по урегулированию конфликта на Украине. На это обратил внимание полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. «Куда делся самый лучший друг Украины с Британских островов? Рыжий такой», — спросил он. Как утверждает Стариков, Джонсон — не единственный из «друзей» Украины, которые «исчезли» за последнее время.
тыц
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