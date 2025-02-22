Re: Изыскали и изыскивать будут - Как и где служба госдоходов...

Отправлено: - 19:34

Цитата:///Обрабатывающая промышленность пока дает вдвое меньше, чем торговля. Нам надо для устойчивого развития, чтобы ее доля росла,///



Всё правильно: - торговля НЕ ПРОИЗВОДИТ товаров и продуктов, она лишь ПЕРЕНАПРАВЛЯЕТ товары, то есть : - ПЕРЕКАЧКА воздуха и СОЗДАЁТ инфляцию.

Это НЕ РЕАЛЬНЫЙ сектор экономики.