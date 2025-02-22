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≡ Изыскали и изыскивать будут - Как и где служба госдоходов Костаная нашла дополнительные средства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51203
Изыскали и изыскивать будут - Как и где служба госдоходов Костаная нашла дополнительные средства
Отправлено: 22.02.25 - 19:28
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Налоговики областного центра отчитались об итогах своей работы за прошлый год. План по налоговым поступлениям выполнен на 105,2%, вместо 70 631,2 млн тенге казна получила 74 333,1 млн тенге, то есть сумма перевыполнения составила 3 701,9 млн тенге. За счет чего?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7639
Re: Изыскали и изыскивать будут - Как и где служба госдоходов...
Отправлено: 22.02.25 - 19:28
#1
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Цитата:///вместо 70 631,2 млн тенге казна получила 74 333,1 млн тенге//

Это правильные цифры??? Ничего не перепутано ???
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7639
Re: Изыскали и изыскивать будут - Как и где служба госдоходов...
Отправлено: 22.02.25 - 19:34
#2
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Цитата:///Обрабатывающая промышленность пока дает вдвое меньше, чем торговля. Нам надо для устойчивого развития, чтобы ее доля росла,///

Всё правильно: - торговля НЕ ПРОИЗВОДИТ товаров и продуктов, она лишь ПЕРЕНАПРАВЛЯЕТ товары, то есть : - ПЕРЕКАЧКА воздуха и СОЗДАЁТ инфляцию.
Это НЕ РЕАЛЬНЫЙ сектор экономики.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11605
Re: Изыскали и изыскивать будут - Как и где служба госдоходов...
Отправлено: 22.02.25 - 22:41
#3
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Цитата:
ACROS:
ПЕРЕКАЧКА воздуха
--
-
а здесь тоже самое --***на 2-м - бюджетные организации, 13,2%,
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